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火辣西施放大招！「買檳榔送熱舞」車前猛搖爆紅　整排老司機朝聖

記者閔文昱／綜合報導 

台灣路邊經常能看到好幾間檳榔攤，店家為了吸引客人，還會找來年輕辣妹幫忙販售。近日苗栗竹南一間檳榔攤就引發老司機高度關注，因為每當有客人上門消費，店內一名年輕辣西施就會上前送上一段熱舞，導致店門口經常大排長龍，掀起討論。

根據社會事影音貼出的影片，只見有司機把車停在檳榔攤門口後，一名穿著黑色露肩上衣、牛仔熱褲的年輕長髮女子隨即走到車前，先送上一個火辣深蹲，接著確認完司機要購買品項後，又再走回車前左扭右扭，拿完商品後同樣也是在車前一陣熱舞，誠意滿滿，也讓不少司機趨之若鶩。

▲苗栗有檳榔西施「買檳榔送熱舞」爆紅。（圖／翻攝自社會事影音）

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▲苗栗有檳榔西施「買檳榔送熱舞」爆紅。（圖／翻攝自社會事影音）

此外，該名西施精緻的臉蛋，配上甜美聲音，很快也在網路掀起熱議，不少網友紛紛大讚「很可愛呀！解除開車疲勞」、「這就叫專業」、「沒露什麼啊，跳舞而已，就舞者一樣，難得有這麼勤勞的員工」、「買個檳榔都要十分鐘...都在看表演」、「活潑才會一路旺」。

不過，隨著該間檳榔攤爆紅，門口經常排滿各式車輛，有民眾也擔心有阻礙交通的疑慮。對此，苗栗警方指出，由於該路段是交通要道，已到現場查處，會先以柔性勸導的方式進行，若後續發現西施的行為已阻礙交通，將依違反道路交通處罰條例開罰，一次可罰500元。

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