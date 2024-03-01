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不只李多慧！韓國啦啦隊女孩「都來台灣」且全是大咖　網曝關鍵

▲李多慧（左起）追起台灣球場韓風後，安芝儇、李晧禎也來台。（圖／翻攝自IG）

▲李多慧（左起）追起台灣球場韓風後，安芝儇、李晧禎也來台。（圖／翻攝自IG）

記者施怡妏／綜合報導

自南韓啦啦隊女神李多慧來台成為話題，台灣啦啦隊開始網羅韓國女神加入，後續有安芝儇、李晧禎、李雅英等人加盟各隊，為啦啦隊再添加不少光芒，就有網友好奇，為何韓國啦啦隊女孩，一個個都跑來台灣了？貼文掀起討論，「賺錢+漲粉，是你也會答應」、「多慧經驗讓韓國啦啦隊女生有信心」。

有網友在PTT發文，「為什麼韓國啦啦隊女孩都跑來加盟台灣？」自從李多慧來台灣後，越來越多韓國啦啦隊女孩跟著來台灣，有的去職籃啦啦隊，有的去職棒啦啦隊，而且大多是有名氣的人，不禁好奇，「是台灣待遇太好，還是韓國福利太差？」

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貼文一出，網友表示「收入」是關鍵，而且在台灣啦啦隊曝光率很高，「韓國賺錢的都女團，啦啦隊薪水不高吧」、「好撈阿，隨便抬頭都是女神，代言一堆」、「台灣通告好接吧，在韓國競爭太大」、「台男的錢真的很好賺」、「連企鵝妹都回來台灣撈了」、「李多慧來台不到一年接了一堆代言」。

有網友點出，韓國競爭太激烈，在台灣如果進了啦啦隊，等於拿到演藝圈的門票，「韓國人民重視運動，台灣人民重視啦啦隊」、「韓國啦啦隊的能見度比台灣低很多，來台灣等於直接拿到進軍台灣演藝圈的門票」、「她們在韓國，怎可能拿到代言」、「韓國啦啦隊只能當綠葉，來台灣可以當紅花」、「韓國要追星可以去追女團，不會追啦啦隊」。

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