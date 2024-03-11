鄭文燦、張善政視察樂天桃園棒球場優化工程　啟用時程受關切

▲鄭文燦、張善政視察樂天桃園棒球場優化工程。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政11日陪同行政院副院長鄭文燦視察「樂天桃園棒球場優化改善工程」表示，本次樂天桃園棒球場優化改善工程包括「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」等，目前整體優化工程皆按計畫進度順利推展，已完成80%。

惟近期連日陰雨，日照不足，導致草皮生長狀況不如預期，在確保球員比賽安全的前提下，球場啟用時程尊重樂天球團的專業意見，並要經過中華職棒大聯盟的確認。

張市長說，樂天桃園棒球場啟用後，迄今15年皆未曾辦理重大修繕工作，尤其場地排水系統難以符合最新國際球場標準，因此本次改善工程特別以美國大聯盟的排水標準重新設計，同時選用美國大聯盟等級紅土進行鋪設。 本次改善總工程經費約1.4億元，由教育部體育署負擔6成、市府及樂天球團各負擔2成。

▲樂天桃園棒球場優化工程經費約1.4億。（圖／新聞處提供）

行政院副院長鄭文燦表示，感謝桃園市府及樂天球團全力以赴，工程預計於3月29日前如期完成，但考量草皮生長狀況、後續驗收及測試賽的進行，若經評估趕不上球季開打時程，將請體育署協助提前做好備案安排。

中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌表示，目前樂天桃園棒球場優化工程正如期進行，完工之後，將由桃園市府進行後續驗收，聯盟也將派專家依球場檢驗辦法進行實地測試，期盼後續工作順利推展，讓樂天桃園棒球場及早啟用，提供球員及球迷更好的球場環境。

台灣樂天運動育樂公司副董事長川田喜則感謝桃園市府及中央的大力支持，挹注資源針對樂天桃園棒球場進行優化改善工程，共同為台灣棒球的發展及球迷的觀賽品質而努力，相信所有選手及球迷朋友們都十分期待嶄新的樂天桃園棒球場。

體育局表示，近日天候雖有不佳，但在施工團隊的努力下，改善工程仍維持推進，目前整體工程進度已達80%，其中場地排水及噴灌改善93%、夜間照明系統優化80%、外野看台地坪及座椅更新64%，相關進度都依照規劃進行中，未來球場環境將會煥然一新，除外野看台更新為樂天主色舒適座椅，也將導入最新智能照明技術「DMX燈控系統」，打造更優質的舞台燈光效果。

包括立法委員邱若華、涂權吉、市議員王珮毓、余信憲、林志強、張肇良、彭俊豪、黃崇真、黃瓊慧、魏筠、謝美英、行政院副院長鄭文燦、教育部次長林騰蛟、教育部體育署長鄭世忠、市府體育局長許彥輝、新聞處長羅楚東、中壢區公所副區長鄭伊庭、中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌、台灣樂天運動育樂公司副董事長川田喜則、見安營造董事長蘇振輝、萬邦建築師事務所建築師莊輝和等均一同視察。