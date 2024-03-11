▲八德三元宮祈龜，張善政敬獻1338斤平安米糕龜。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區三元宮10日舉行「2024八德祈龜文化薪傳推廣活動」。市長張善政出席活動表示，八德三元宮於每年農曆2月2日土地公誕辰之際，舉辦祈龜文化活動，傳承迄今已逾60載，市府特別敬獻重達1338斤平安米糕龜，比去（112）年更重，祈桃園進步昌隆。

▲八德三元宮內、外，擺滿不同食材、不同造型及不同大小的平安龜。（圖／新聞處提供）

張善政提到，過去以米糕龜作為祈福龜，象徵「豐收」，年年增長的米糕龜更象徵著不斷進步。在每年祈龜活動中，八德三元宮廟庭皆會擺滿數百隻米糕龜或餅龜供信眾擲筊祈求，市民朋友會在能力所及範圍內，自備加重斤數的福龜還願，讓米糕龜愈做愈大，尤其今（113）年八德市福德會敬奉2149斤的米糕龜更是破紀錄，與眾多福龜共同祈求三官大帝及土地公庇佑地方。

▲參觀「創意龜競賽」第一名廣德里辦公室。（圖／記者楊淑媛攝）

三元宮舉辦的「創意龜競賽」由各里辦公處及公寓大廈管理委員會發揮各自特色製作平安福龜，展現眾人的創意；「千人親子DIY米糕龜競賽」則由家長與孩子們共同創作平安米糕龜，享受親子趣味互動。張市長也特別感謝八德三元宮歷年來在公益方面的付出，照顧八德地區需要被關懷的學子，讓孩子們能夠心無旁鶩專注學業，將來得以有更好的發展。

▲看到呂林小鳳市議員完成的DIY米糕龜，張善政露出欣賞的眼神。（圖／記者楊淑媛攝）

市議員暨三元宮主委呂林小鳳表示，八德祈龜文化薪傳推廣活動籌辦多時，除了傳統祈龜之外，亦有創意龜競賽等一系列精彩內容，同時，配合文昌帝君聖誕，也頒發15校獎助學金，鼓勵學校及學生。

▲親子DIY米糕龜，爸爸設計美麗的羽毛房讓平安龜入住，好浪漫。（圖／記者楊淑媛攝）

八德區公所表示，八德祈龜活動歷年以多元風貌呈現，為市民帶來不同的驚喜與歡樂，「2024八德祈龜文化薪傳推廣活動」由八德三元宮及區公所合作舉辦，特色活動包括團體創意龜競賽、千人親子DIY競賽及在地特色藝文表演。另明（11）日將舉辦福德正神聖誕祈福法會、3月12日舉辦文昌帝君聖誕祈福法會及文昌開智慧儀式，也歡迎市民朋友共襄盛舉。

創意龜競賽各組得獎名單如下：

八德區各里辦公處組：第1名：廣德里。第2名：瑞德里。第3名：大忠里、福元里。第5名：大安里。社區組：第1名: 御丰莊園。

包括市議員暨三元宮主委呂林小鳳、許家睿、市府民政局長劉思遠、經發局長張誠、八德區長蔡豊展等均一同出席活動。