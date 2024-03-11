快訊／18:54台東近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者鄒鎮宇／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚6時54分台東縣近海發生芮氏規模4.7地震，震央在台東縣政府北北東方55.3公里處，深度23.8公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台東縣成功、花蓮縣富里。
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根據氣象署測報資料，震度4級地區為台東縣、花蓮縣，震度1級地區為南投縣、高雄市、嘉義縣、雲林縣、台南市、嘉義市、彰化縣。
資料來源：氣象署
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者鄒鎮宇／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚6時54分台東縣近海發生芮氏規模4.7地震，震央在台東縣政府北北東方55.3公里處，深度23.8公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台東縣成功、花蓮縣富里。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為台東縣、花蓮縣，震度1級地區為南投縣、高雄市、嘉義縣、雲林縣、台南市、嘉義市、彰化縣。
資料來源：氣象署
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