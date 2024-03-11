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1歲童遭保母虐死　社家署：2歲以下幼童「提高訪視密度」

▲▼ 衛福部外觀。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部社家署將與地方合作加強保母訪視。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

北市1名保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死。衛福部社家署今天表示，將與地方合作加強保母訪視，尤其著重2歲以下無法表達的孩子，強化社會安全網。

網路近日流傳北市發生恐怖虐童案，網友指稱1歲多男童去年12月疑遭劉姓保母和胞妹凌虐而死，包括頭部、臉部和四肢多處都有明顯傷勢，劉姓保母還將施虐過程拍照分享給胞妹觀看。

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衛生福利部社會及家庭署副署長張美美今天接受媒體聯訪說明，保母須申請居家式托育服務登記證（保母登記證），管理上則是地方政府責任，平常各縣市都有居家托育服務中心負責保母相關管理與輔導，中央將會加強與地方政府合作，加強保母訪視。

張美美說，目前正在與台北市了解事件發生的情況，及台北市政府平常督導狀況，看是否有其他方式可以補強，尤其針對2歲以下、尤其1歲等沒有表達能力較年幼的孩子，會再與地方政府討論是否提高訪視密度、加強布建社會安全網。

至於保母訪視作法，張美美說明，依「兒童及少年福利與權益保障法」規定，托育人員初次收托兒童，主管機關應在1年內訪視4次，首次訪視應於收托兒童日起30日內進行，且保母不得拒絕訪視。

兒福聯盟指出，此案於112年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視；12月時，因保母表示另1名社區托育的孩子生病，當月社工家訪因而改期，不料12月底傳來令人哀慟的消息。

對於這種狀況，張美美說，仍需要視個案情況而定，因為若孩子生病，也確實會很擔心再被感染。

台北市政府社會局稍早訊息指出，劉姓保母為兒盟合作的保母，於民國111年10月取得台北市居家托育人員登記，核發登記證前，社會局派員實地訪查居家安全符合規定後才發登記證，辦理登記時保母即提到是為了與兒盟合作，因此依兒盟要求向收托地縣市政府申請居家托育登記證。

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