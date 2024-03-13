校園霸凌、虐童案頻傳！藍委不滿教委排地方考察　怒轟公器私用

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲、杜冠霖／台北報導

立法院教育委員會召委林宜瑾明天安排考察台南市學校教學運動設施、產業人才培育辦理情形。不過這樣的安排讓國民黨立委今（13日）不滿表示，近期有虐童案，又有校園霸凌案，委員會應該要符合社會期待，不該公器私用，毫不顧外界觀感。

從林宜瑾排定的考察行程可以看到，明天將前往台南大學附屬高中視察球場、教育設備，接著前往永仁高中視察跑道等建設，下午則前往崑山科大、長榮大學視察。葉元之表示，明天是林宜瑾擔任召委後安排的第二次會議，但是近期有這麼多虐童案、有校園霸凌等，甚至日前的國三生割喉案兇手也要回學校了，林宜瑾都不重視嗎？

葉元之還說，林宜瑾這樣的排定根本是打混摸魚，利用召委職權，公器私用，非常不可取，這樣的安排毫不顧外界觀感，令人訝異。

同樣身為教育委員會的國民黨立委羅廷瑋表示，重大校園議題都是大家關心的焦點，地方考察行程應該是委員希望能夠替學校爭取補助；但召委安排議程應符合社會期待，需要更謹慎，也希望可以對症下藥。

對於葉元之言論，林宜瑾表示，在她被推舉為召委後，便早早與辦公室同仁著手議程規劃，除了既定的部會業務報告外，無論是深度討論議題的專案報告，又或者這次被葉元之拿來作無聊文章的考察行程，都是早有安排的工作進度，如今只是逐步落實而已。林宜瑾狠酸，未來議程相當精實，期待葉元之不要吃不消，又要翹班躲到他的政論節目舒適圈中取暖了。

林宜瑾近一步指出，13日的考察地點雖在台南，但攸關全國的運動發展，將走訪4間學校，除了關心她相當重視的學校教學運動設施外，也牽涉產業人才培育，力求爭取近1.5億元的中央補助。林宜瑾同時也指出，該場考察亦將前往非其選區的長榮大學，近距離了解「114年全國大專校院運動會」（簡稱全大運）承辦狀況，並和五度代表台灣參與奧運的盧彥勳攜手，為國家培育優秀人才盡一分心力，到他的網球學院了解網球場設置後啟用情形，並協助設置太陽光電風雨網球場。

