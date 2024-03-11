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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白立委提7案全面開轟！藍白立委提7案全面開轟！NCC：鏡電視換照、中天關台皆堅守客觀

記者蘇晟彥／台北報導

「中天關台」、「鏡電視換照」備受關注，11 日藍白立委串連在立法院交通委員會中提案，要求成立《鏡電視》申設及後續弊案爭議的調閱專案小組，對此，NCC也在下午給出會應，強調NCC依法審查申請案，各項程序、審議期限皆依照相關規定辦理，已竭盡行政調查之可能，並重申鏡電視公司內部治理爭議屬私權紛爭，應循司法程序解決，而非透過政治或媒體角力企圖干預。

▼NCC主委陳耀祥 11日遭藍白綠委抗議，提出7案要求NCC檢討。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 立法院交通委員會排定NCC主委陳耀祥進行業務專題報告。（圖／記者李毓康攝）

針對立法院交通委員會今日(3/11)臨時提案，決議譴責NCC以及成立鏡電視申設調閱專案小組，NCC（國家通訊傳播委員會）重申，鏡電視公司為民間企業，該會依法審議人民申請案，各項程序及審議期限皆依照相關規定辦理，已竭盡行政調查之可能，對於部分委員過度介入個案，表示遺憾並回應如下：

一、NCC已竭盡行政調查之可能

　　NCC說明，針對鏡電視相關議題，該會分別於111年3月14日、10月5日、11月3日、12月28日及112年4月19日五度赴立法院備詢及進行專案報告，又依照立法院交通委員會決議請金融監督管理委員會、經濟部投資審議委員會、法務部、大陸委員會、國家安全局等單位協助調查案情後，於112年4月18日向立法院正式提交調查報告，就外界關切及該公司內部檢舉事項，包含：與精鏡傳媒公司之財務爭議及人力、系統共用，股東轉讓股份或代持，負責人變更異動頻繁等問題，皆已盡可能進行行政調查。NCC強調，在同類型的申請案中，該會已用最嚴格的審查密度及強度，檢視鏡電視相關案件。

二、NCC積極配合檢調調查相關檢舉案

　　前立法委員蔡璧如向法務部檢舉NCC審理鏡電視案涉有不法，檢調機關依法列他字案，未起訴任何當事人。檢調機關將國會議員檢舉案件列為他字案，為司法偵查之正常程序，該會將配合辦理，請外界毋須過度解讀。且該前立委於檢舉案中，對NCC之指控所使用的部分資料，據報載是當時臺北市勞動局長所交付，因涉及刑法洩密罪，經檢舉後該局長已遭正式起訴在案。對於外界使用違法取得資料，意圖透過刑事偵查及政治介入鏡電視相關案件，NCC表示譴責且無法接受。

三、對於外界透過政治力介入獨立機關個案審議，NCC表達最大遺憾

　　NCC強調，依照該會組織法第8條第2項規定「本會委員應超出黨派以外，獨立行使職權」，對於立院交委會決議譴責該會並成立鏡電視申設調閱專案小組，明顯以政治力介入該會過往審議之個案，該會深表遺憾。NCC重申，鏡電視公司內部治理爭議屬私權紛爭，應循司法程序解決，而非透過政治或媒體角力企圖干預。該會將堅守客觀、中立之立場，持續追蹤監理該公司營運狀況及申設附款履行情形。

此外，針對立委提到「NCC濫權關中天」一事，該會於109年間對中天新聞台作成之不予換照行政處分，經北高行於112年判決NCC應重啟審查程序，並駁回中天新聞台之請求(要求NCC准予換發執照以及國賠79億餘元)。NCC重申，該會於審查程序及相關評分過程於法並無違誤，業已提起上訴，呼籲各界應尊重司法訴訟程序，不應以片面資訊過度推論，以避免造成社會大眾誤解。

　　此外，NCC補充，新聞及言論自由乃台灣社會之重要價值，該會透過審理新聞台申設、評鑑及換照案，目的在促進新聞產業健全發展，保障公眾視聽權益，維護視聽多元化，相關行政處分皆依法有據，並無迫害言論自由之情事。根據無國界記者組織（Reporters Without Borders，法語縮寫RSF）所公布之《2023新聞自由指數》，台灣的新聞自由度排名為世界第35名（南韓：47名、日本：68名、中國：179名），於亞洲亦名列前茅，顯示臺灣民主發展及新聞自由價值已臻成熟。該會將持續依法監理廣電媒體，保障媒體專業自主及消費者權益，維護我國得之不易之新聞自由價值。

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