2人甜蜜合影曝！直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚　喜悅藏不住

▲本刊獨家直擊，「學姐」黃瀞瑩與記者男友劉家耀今（11日）午赴北市北投戶政事務所完成結婚登記。

圖文／鏡週刊



擁有廣大粉絲、綽號「學姐」的民眾黨台北市議員黃瀞瑩嫁作人妻了！本刊獨家直擊，31歲的黃瀞瑩與29歲的記者男友劉家耀，2人4年多的戀情修成正果，今（11日）午赴北市北投戶政事務所登記結婚，宣告組成家庭。

今天上午11點多，天空間歇飄著毛毛細雨，本刊獨家直擊，黃瀞瑩與身材高大的劉家耀，低調現身北投戶政事務所登記結婚，2人有志一同地穿上米黃色系的套裝，儘管雙雙戴著口罩，但絲毫無法掩蓋這對即將步入婚姻的新人光芒，2人先一起上樓辦理結婚登記程序，並完成身分證配偶欄的註記與換發，約中午12點17分，才一起下樓、步出戶政事務所。

▲2人完成身分證配偶欄的註記與換發，約中午12點17分，才一起下樓、步出戶政事務所。

本刊接著直擊，黃瀞瑩與劉家耀步出戶政事務所時，2人已拿下口罩，黃還捧著一束先生送的浪漫花束，同行的還有民眾黨北市議員陳宥丞及民眾黨北市議會黨團主任劉瀛仁等親友，當看見在樓下守候的本刊記者，黃與劉先是驚訝問「你們怎麼知道」，接著則落落大方向本刊分享他們的新婚喜悅，並接受本刊拍攝，留下2人新婚第一時刻的甜蜜合影。

▲2人新婚第一時刻的甜蜜合影。

相戀4年多的2人共結連理，親近黃瀞瑩的友人向本刊透露，2人雖已登記結婚，但宴客時間及地點尚在討論階段，尚未拍板，這次登記過程更相當低調，黨內提前知道的人寥寥可數，黃瀞瑩、劉家耀只預先向民眾黨主席柯文哲報告這項喜訊，他們還再三耳提面命柯「要低調、不能說出去」，甚至開玩笑要柯乾脆手機開飛航模式，避免消息提前走漏。

▲甫完成結婚登記的黃瀞瑩，新婚喜悅藏不住，手裡還捧著劉家耀送的浪漫花束合影。

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