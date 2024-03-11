40歲癌末男突逃院5天！辛酸曝「沒錢了」　寄居超商被當阿伯

記者許權毅／台中報導

台中市一名40歲張男罹患肺腺癌末期，疑似因長期治病花光積蓄，本月初突然自行離院，消失5天。7日深夜，警方接獲通報，稱有一名「老翁」撐著助行器在街頭疑似迷路，到場後才發現是面容憔悴的張男，他向警方說，本來就沒有固定住所，已經花光積蓄，親友又無人能幫忙，只好在超商度日，卻又被驅趕，流落街頭。

▲台中一名40歲張男罹患肺腺癌末期，突然自行離院5天，原來他稱已經治療到花光積蓄，才選擇離開，在街頭遊蕩。（圖／記者許權毅翻攝）



豐原警分局指出，7日深夜23時許接獲民眾報案，指出有一名老翁在豐原火車站、豐陽路附近遊蕩，需要警方協助。員警獲報前往搜索，發現有一名男子撐著助行器，緩慢地在街上行走，上前關心後，也一度以為他是6、70歲迷途老人，但一查身分證，卻發現他是年僅40歲的張姓男子。

據了解，張男本身經濟條件就不好，領有補助，沒有固定住所。治療癌症已經耗盡積蓄，加上沒有親友能幫忙支付龐大醫藥費，讓他決定自行離開醫院，這5天帶著少許家當、物品，就在各超商之間緩慢遊走，休息度日，但到了深夜，張又會被驅趕，只好在街頭遊蕩。

經警方聯繫社會局，社工向警方說，張男突然自行離院，也沒有任何聯繫方式，幸好在警方勸誘下，讓張男同意坐上救護車，返回醫院治療，讓張男免於在街頭遊蕩，發生危害。

豐原分局長林大為表示，警政工作貴於執法溫度，處理民眾案件應以「視民如親」的態度，展現警察人民保母的精神，近日晝夜溫差極大，對於個案中有傷病殘老的民眾應更加細心處理，除了緊急傷病救護外，通報社會局及相關單位以提供後續救濟才能全面幫助民眾，防止憾事發生。