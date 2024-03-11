　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

商旅招財「麝香龜」遭竊　慣竊家中電鍋內尋獲...他想吃烏龜飯

記者林東良／台南報導

台南1家商旅門前飼養的招財寵物麝香龜遭人竊走，飼主發現急向市警二分局報案，警方調閱監視器調查，一眼發現係陳姓慣竊所為，在1小時內查獲陳嫌，尋回被竊的烏龜，令警方意外地是，陳嫌竊取烏龜並非想自己飼養，而是想燉煮「烏龜飯」，被害人平安領回，小烏龜也不知自己係虎口餘生，險成陳嫌盤中餐。

▲台南1家商旅門前飼養的「招財龜」寵物麝香龜遭人竊走，飼主發現愛龜不翼而飛，急向市警二分局報案，警方調閱監視器調查，一眼發現係陳姓慣竊所為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南1家商旅門前飼養的「招財龜」寵物麝香龜遭人竊走，飼主發現愛龜不翼而飛，急向市警二分局報案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在台南市中西區尊王路150巷1家商旅工作之邱女，於2月20日下午4時許，發現其放在門前飼養之價值2千元的寵物麝香龜不翼而飛，慌張報警處理，經第二分局中正派出所警員徐承佑等員到場受理，並立即調閱商旅監視器釐清，並一眼認出行竊者是轄內慣竊57歲陳姓男子，於當日中午行經商旅前，趁四周無人注意下手行竊。

▲台南1家商旅門前飼養的「招財龜」寵物麝香龜遭人竊走，飼主發現愛龜不翼而飛，急向市警二分局報案，警方調閱監視器調查，一眼發現係陳姓慣竊所為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

員警也立即趕赴陳嫌永華路住處守候，並在其返家時詢問其行竊之烏龜去處，不料陳嫌帶著員警入其屋內，在廚房電鍋內起出行竊之小烏龜。警方指出，陳嫌帶著員警進入其屋內起出行竊烏龜時，竟走至廚房處之電鍋，並拿出放於鍋內之寵物烏龜，下方還鋪著一層白米，警方原以為陳嫌是因好奇好玩順手行竊，沒想到陳嫌竟有意燉煮「烏龜飯」，當場為員警斥責，並帶回調查並依竊盜罪嫌送辦。

受害女員工接獲員警通知，也急忙趕到派出所將心愛寵龜領回，並再三感謝員警迅速將其愛龜尋回。

第二分局表示，舉凡各類竊盜案件，偵破是最有效之打擊手段。本案經由員警積極受理積極查緝，1小時迅速將竊嫌緝捕送辦以防再犯，除提醒民眾妥適自身物品保管，同時也不排除陳嫌另涉其他刑案，民眾如有任何線索均可與第二分局偵查隊聯繫。

ET快訊
台灣是地球最危險地方？CNN主持人曝「變更危險了」：大戰注定
哥吉拉70年首度拿下奧斯卡！　「台灣戲院看不到」爆內幕
波音787夢幻客機「空中劇烈下墜」50傷　降落紐西蘭送醫
社工家訪3次沒問題！惡保母編謊騙過兒盟　錯失救援1歲童機會
最低只要5547元！星宇全航線促銷　飛日本下殺不到1萬
「泡麵土地公廟」遭控麵渣全倒溪裡！　廟方回應了　
獨／1歲童「對折塞水桶」受虐3個月慘死！　保母竟傳LINE嘻
超猛國小妹！擲筊大賽擊敗5700人　獲190萬元賓士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

餐廳轉型高檔百家樂賭場！15美女荷官隨便挑　24小時美食吃到飽　

快訊／台南新化區中山路平房火警　明火竄出消防全力搶救

高雄警暖心扶阿北過馬路　意外扶到通緝犯「直接上銬歸案」

社工家訪3次沒問題！惡保母編謊騙過兒盟　錯失救援1歲童機會

獨／1歲童「對折塞水桶」受虐3個月慘死　狠心保母竟傳LINE嘻笑

商旅招財「麝香龜」遭竊　慣竊家中電鍋內尋獲...他想吃烏龜飯

屏東市工業區路旁小貨車起火　濃煙狂竄消防急灌救

1歲童被餵廚餘綁成木乃伊虐死！親友曝招魂時就知道：兇手不只2人

1歲童十指指甲全拔光！恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

肥料車翻覆害妻兒重傷！夫怒告過失傷害　司機5萬元交保

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

餐廳轉型高檔百家樂賭場！15美女荷官隨便挑　24小時美食吃到飽　

快訊／台南新化區中山路平房火警　明火竄出消防全力搶救

高雄警暖心扶阿北過馬路　意外扶到通緝犯「直接上銬歸案」

社工家訪3次沒問題！惡保母編謊騙過兒盟　錯失救援1歲童機會

獨／1歲童「對折塞水桶」受虐3個月慘死　狠心保母竟傳LINE嘻笑

商旅招財「麝香龜」遭竊　慣竊家中電鍋內尋獲...他想吃烏龜飯

屏東市工業區路旁小貨車起火　濃煙狂竄消防急灌救

1歲童被餵廚餘綁成木乃伊虐死！親友曝招魂時就知道：兇手不只2人

1歲童十指指甲全拔光！恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

肥料車翻覆害妻兒重傷！夫怒告過失傷害　司機5萬元交保

解定存也要買！00940爆申購額衝550億　已超車00939

民進黨批中市府標售捷運聯開宅　「燕子不動產」成漲房價幫凶

陸兩會閉幕！李強首份報告高票通過 趙樂際：體現全過程民主

台灣foodpanda傳「賣給Uber Eats」！公平會：若合併須提申報

陸短劇市場暴風成長！夫妻每月進帳17億　熱門編劇月收44萬

星宇2月營收年增109％　3／20起舊金山天天飛

燈會、蘭展、寶可夢活動獲好評　黃偉哲再登網路溫度計「好感王」

悠遊卡投控公司聯手台灣管理學會　3個月ESG密集課程正式開訓

台灣是地球最危險地方？CNN主持人驚曝「變更危險了」：大戰注定爆發

綠反不在籍投票　朱立倫轟民主退步黨：剝奪民主權利才是違憲

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

殯葬大亨朱國榮2.5萬公里大逃亡　帶嫩妻落腳莫斯科

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

1歲童遭虐死！親友曝招魂時就知道：兇手不只2人

快訊／三峽死亡車禍！騎士自撞噴飛墜河床不治

桃園男遭凌虐丟包亡！傳播妹被逮驚喊：不關我的事

摩鐵退房全是血1男亡　涉案1男1女落網

北市勇警上班遲到不想被發現　詐領1980加班費

2男1女摩鐵退房　清潔工驚見全是血

長期欠繳停車費　停「車格內」被拖吊

「液壓式」重砸最新畫面　命危母子仍與死神搏鬥中

「朱總裁不回來了！」　朱國榮設3斷點鬥法檢警

獨／控警暴力性行為+懷孕不理　酒店妹出面

更多熱門

相關新聞

薄被裹身行竊　花蓮慣竊麵店3碟小菜被逮

薄被裹身行竊　花蓮慣竊麵店3碟小菜被逮

花蓮玉里光復路上近期有麵店遭竊，玉里警分局近期為保護居民財產避免再次遭竊，分局長黃靖堯立即指示玉里所成立專案小組積極偵辦，經連夜調閱相關路口監視器及分析作案手法後鎖定45歲的梁姓男子涉嫌重大。

連偷苗栗市公所、校園被逮　身上只剩37元

連偷苗栗市公所、校園被逮　身上只剩37元

男想復合趴引擎蓋　女不鳥他踩油門

男想復合趴引擎蓋　女不鳥他踩油門

彰化小姊妹遭撞第19天　姊姊「可張眼」快醒了

彰化小姊妹遭撞第19天　姊姊「可張眼」快醒了

高雄男綠燈停路中　酒駕睡著了

高雄男綠燈停路中　酒駕睡著了

關鍵字：

行竊商旅麝香龜南警盤中餐影音

讀者迴響

熱門新聞

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

吃海龜中毒9死　活下恐也癱瘓

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

奧斯卡名單／《奧本海默》大贏家

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面