商旅招財「麝香龜」遭竊　慣竊家中電鍋內尋獲...他想吃烏龜飯

記者林東良／台南報導

台南1家商旅門前飼養的招財寵物麝香龜遭人竊走，飼主發現急向市警二分局報案，警方調閱監視器調查，一眼發現係陳姓慣竊所為，在1小時內查獲陳嫌，尋回被竊的烏龜，令警方意外地是，陳嫌竊取烏龜並非想自己飼養，而是想燉煮「烏龜飯」，被害人平安領回，小烏龜也不知自己係虎口餘生，險成陳嫌盤中餐。

▲台南1家商旅門前飼養的「招財龜」寵物麝香龜遭人竊走，飼主發現愛龜不翼而飛，急向市警二分局報案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在台南市中西區尊王路150巷1家商旅工作之邱女，於2月20日下午4時許，發現其放在門前飼養之價值2千元的寵物麝香龜不翼而飛，慌張報警處理，經第二分局中正派出所警員徐承佑等員到場受理，並立即調閱商旅監視器釐清，並一眼認出行竊者是轄內慣竊57歲陳姓男子，於當日中午行經商旅前，趁四周無人注意下手行竊。

員警也立即趕赴陳嫌永華路住處守候，並在其返家時詢問其行竊之烏龜去處，不料陳嫌帶著員警入其屋內，在廚房電鍋內起出行竊之小烏龜。警方指出，陳嫌帶著員警進入其屋內起出行竊烏龜時，竟走至廚房處之電鍋，並拿出放於鍋內之寵物烏龜，下方還鋪著一層白米，警方原以為陳嫌是因好奇好玩順手行竊，沒想到陳嫌竟有意燉煮「烏龜飯」，當場為員警斥責，並帶回調查並依竊盜罪嫌送辦。

受害女員工接獲員警通知，也急忙趕到派出所將心愛寵龜領回，並再三感謝員警迅速將其愛龜尋回。

第二分局表示，舉凡各類竊盜案件，偵破是最有效之打擊手段。本案經由員警積極受理積極查緝，1小時迅速將竊嫌緝捕送辦以防再犯，除提醒民眾妥適自身物品保管，同時也不排除陳嫌另涉其他刑案，民眾如有任何線索均可與第二分局偵查隊聯繫。