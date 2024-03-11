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葡萄牙大選結果「三黨不過半」　極右翼票數翻倍穩坐第三勢力

▲▼葡萄牙民主聯盟領導人兼社會民主黨主席蒙特納格羅（Luis Montenegro）。（圖／路透）

▲葡萄牙民主聯盟領導人蒙特納格羅（Luis Montenegro）宣布勝選。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

葡萄牙10日舉行國會選舉，截至11日凌晨，約98.98%的選票已清點完成，中間偏右在野陣營「民主聯盟」（Democratic Alliance）暫時贏得29.5%選票，執政黨「社會黨」（Socialist Party）獲得28.7%選票，激進右翼政黨「夠了」（Chega）得票率相較上次大選已翻倍成長至18%。

根據CNN報導，民主聯盟領導人兼葡萄牙社會民主黨主席蒙特納格羅（Luis Montenegro）於11日凌晨提前宣布勝選，然而，兩大陣營幾乎都獲得大約29%的選票，民主聯盟預計只能以些微差距勝出，無法取得絕對多數，未來勢必要與其他政黨進行協商。

▲▼葡萄牙民主聯盟領導人兼社會民主黨主席蒙特納格羅（Luis Montenegro）。（圖／路透）

▲民主聯盟兼社民黨領袖蒙特納格羅重申，不會與極右政黨「夠了」達成協議。（圖／路透）

葡萄牙總理、社會黨的柯斯塔（Antonio Costa）2023年11月因貪腐遭到調查，雖未被列為嫌疑人但他仍選擇辭職，導致選舉提前，而這次大選更出現葡萄牙近年來最高的66%投票率。

最顯而易見的是，極右政黨「夠了」鞏固了在葡萄牙政壇第三勢力的地位，有可能成為潛在的造王者，或是加入未來的聯合政府，打破政治僵局。不過，社民黨的蒙特納格羅已明確表示不會與「夠了」達成任何協議，民主聯盟其他成員則態度未明。

▲▼葡萄牙新興右翼政黨「夠了」（Chega）創黨人、前足球球評文圖拉（André Ventura）。（圖／路透）

▲右翼政黨「夠了」（Chega）創黨人兼領導人文圖拉。（圖／路透）

新興政黨「夠了」是由前足球球評文圖拉（André Ventura）於2019年所創立，奉行右翼民粹主義與民族保守主義，2022年大選時獲得7%選票，躍升為葡萄牙國會的第三大黨。如今，成立短短5年的「夠了」已獲得18%得票率，首度突破100萬張選票，在230個國會席次中獲得48席。

社會黨自2015年末以來持續執政，但因為貪腐醜聞以及選民對經濟的擔憂，影響了該黨選情。CNN稱，葡萄牙是西歐最貧窮的國家之一，正在遭遇房租飛漲、房價可負擔的物件短缺等住房危機，醫療照護體系也舉步維艱。

▲▼葡萄牙新興右翼政黨「夠了」（Chega）創黨人、前足球球評文圖拉（André Ventura）。（圖／路透）

▲文圖拉近5年帶領著葡萄牙極右翼勢力崛起。（圖／路透）

報導指出，葡萄牙極右翼的崛起與歐洲整體趨勢相符，因為被主流政治剝奪權利的選民正在尋找其他選擇，曾被排除在執政聯盟之外的那些極端主義政黨正在獲得越來越大的支持力量，中間偏右與極右翼的分隔線越來越具穿透性。

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