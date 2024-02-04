　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國「反極右翼」示威活動延燒　20萬人走上街頭

▲▼德國反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動已進入第4週，各地約有20萬人走上街頭。（圖／路透）

▲德國反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動延燒，約有20萬人走上街頭。（圖／路透）

文／中央社柏林3日綜合外電報導

在德國，反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動已進入第4週，德國各地今天約有20萬人走上街頭，其中多數都在首都柏林。

路透社報導，梅因斯（Mainz）、德勒斯登（Dresden）和漢諾威（Hanover）等城市也出現示威活動，這表示民眾對德國選擇黨聲勢日益壯大的情況愈來愈感到警惕。

今天約有15萬人前往柏林國會大廈，示威者高喊「我們就是防火牆！」，以抗議右翼極端主義，並表達對民主的支持。

▲▼德國反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動已進入第4週，各地約有20萬人走上街頭。（圖／路透）

▲▼示威者高喊「我們就是防火牆」，以抗議右翼極端主義，並表達對民主的支持。（圖／路透）

▲▼德國反對極右翼德國另類選擇黨（AfD）的全國抗議活動已進入第4週，各地約有20萬人走上街頭。（圖／路透）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在社群平台X發文稱，「無論是在埃塞納哈（Eisenach）、洪堡（Homburg）或是柏林，在全國各地的大小城市，許多公民聚集示威，以反對遺忘、反對仇恨和此類言論」。

他說，示威活動是「支持民主和憲法的強烈訊號」。

德國另類選擇黨的成功已引起主流政黨的擔憂，他們擔心該黨可能在9月的選舉橫掃德國東部的3個邦，儘管近期民調顯示該黨的支持率已有略微下降。

本週稍早，佛爾沙研究中心（Forsa）的民調顯示，德國另類選擇黨的支持率自去年7月以來首次跌破20%，選民將全國反極右翼示威活動視為最重要的議題。

根據民調結果，目前德國另類選擇黨以32%的支持率位居第二，僅落後主要反對派保守黨，而蕭茲領導的中左翼社會民主黨（Social Democrat）則以15%支持度位居第三。

ET快訊
隋棠結婚9年認了！「老公心情有點辛苦」
好多人發燒！醫揭「3大病毒」　深不見底候診畫面曝
陳芳語要結婚了！爆生日嫁「隱形富豪」　男方身家起底
冷氣師傅年終被砍爛「4萬5剩5千」！妻氣炸：這樣欺負人
實況主稱「禁愛令」要100萬贖身！遭乾爹跨海告詐欺　法官判她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Spotify續約美國Podcast天王　合約金天價78億元

智利「10年最致命野火」釀46死　總統認：死傷數還會攀升

瓜地馬拉西部發生車禍　釀11人喪生

德國「反極右翼」示威活動延燒　20萬人走上街頭

英美聯軍再襲葉門　打擊境內36個武裝目標

騎士闖紅燈遭汽車撞噴！　「橫飛空轉360度」重落地

日23歲拳擊手生涯首敗就「昏迷不治」　4度遭KO打到腦出血

以色列：開戰迄今已攻擊逾50個敘利亞境內目標

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲　俄官員：至少11人喪生

美空襲伊拉克和敘利亞至少39死　伊朗強烈譴責

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

Spotify續約美國Podcast天王　合約金天價78億元

智利「10年最致命野火」釀46死　總統認：死傷數還會攀升

瓜地馬拉西部發生車禍　釀11人喪生

德國「反極右翼」示威活動延燒　20萬人走上街頭

英美聯軍再襲葉門　打擊境內36個武裝目標

騎士闖紅燈遭汽車撞噴！　「橫飛空轉360度」重落地

日23歲拳擊手生涯首敗就「昏迷不治」　4度遭KO打到腦出血

以色列：開戰迄今已攻擊逾50個敘利亞境內目標

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲　俄官員：至少11人喪生

美空襲伊拉克和敘利亞至少39死　伊朗強烈譴責

大掃除「2清潔劑」別混用！醫示警：恐害中毒　嚴重會致命

把臘腸狗當長形烤盤　「背上放一排海鮮」牠瞇眼累癱：先睡了

這杯太欠喝！超商首度開賣「現打草莓牛奶」　入口酸甜、奶香超濃

10款精品老花長夾推薦！LV Monogram、DIOR藤格紋　新年招財挑款換起來

Spotify續約美國Podcast天王　合約金天價78億元

台灣尚有8顆原子彈能量尚未釋放　地震專家：要居安思危

女護理師失蹤13年　「尋人高手」警助祂農曆年前與家人團圓

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

智利「10年最致命野火」釀46死　總統認：死傷數還會攀升

1泊4食1人3520元起！桃園豪華露營區櫻花開了　加贈VR高爾夫1hr

一包不到11元 東森幣折後最低897元

國際熱門新聞

23歲拳手生涯首敗昏迷不治　4度遭KO打到腦出血

悲報！　「愛上保育員」傳奇母鶴逝世

2女飯店外扯衣互毆　她「巨乳掉出」狂甩

台媽買證陪女新國留學　結局坐牢45天

美空襲伊拉克和敘利亞至少39死

騎士闖紅燈遭汽車撞噴！　「橫飛空轉360度」重落地

被逼問與中共關係！TikTok執行長怒：我新加坡人

買好市多沙發坐了2年半　女顧客退貨成功

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲　俄官員：至少11人喪生

以色列：開戰迄今已攻擊逾50個敘利亞境內目標

約旦陣亡美軍回家了！　拜登率高階將領親迎

羽田機場撞機事故　醫憶乘客冷靜態度令人吃驚

加拿大浣熊讓一座城市停電！7000戶受影響

南極「巴布亞企鵝」爆H5N1禽流感！

更多熱門

相關新聞

德國機場罷工！1100航班取消「20萬旅客」受影響

德國機場罷工！1100航班取消「20萬旅客」受影響

德國多個大型機場安檢人員1日起展開為期24小時的罷工，導致至少1100個航班被取消或延誤，近20萬名旅客受到影響。發起這場罷工行動的威爾第工會（labour union Verdi）提出訴求，要求資方將2.5萬名員工的時薪提高2.8歐元（約新台幣95元），並在12個月內提高加班費。

下體吹響Do Re Mi！她「腿開開」插笛演奏

下體吹響Do Re Mi！她「腿開開」插笛演奏

極右翼陰謀驅逐移民　估德國140萬人上街抗議

極右翼陰謀驅逐移民　估德國140萬人上街抗議

德12年來首次賀台選舉　凸顯對台政策轉變

德12年來首次賀台選舉　凸顯對台政策轉變

貓被嫌醜　直到遇見新主人幸福了

貓被嫌醜　直到遇見新主人幸福了

關鍵字：

抗議德國極右翼另類選擇黨柏林

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

即／嘉義縣16歲女騎士撞公車　左腿骨折慘死

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面