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全盛時期多達60攤！花蓮富里鄉夜市重新開市　每週一晚間5小時

▲▼富里鄉夜市閃亮開市，地點在富里鄉零售市場周邊。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲富里鄉夜市閃亮開市，地點在富里鄉零售市場周邊。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉的夜市將於3月11日晚上五點閃亮開市，營業時間為每週一晚上五點至十點，地點就在富里鄉零售市場周邊，為鄉親朋友們帶來歡樂及美好的夜晚。

▲▼富里鄉夜市閃亮開市，地點在富里鄉零售市場周邊。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲夜市販售各種美食、特色商品和手工藝品，還提供親子互動娛樂。

夜市有各式各樣的攤位，販售各種美食、特色商品和手工藝品，可以品嚐到各種傳統和創新的美食，如臭豆腐、炸雞排、水煎包等。同時，還可以購買到當地的特色農產品、手工藝品和紀念品，帶回家與親朋好友分享，除了美食和商品，還提供了親子互動娛樂活動和打彈珠遊戲，為鄉親帶來歡樂和娛樂。

▲▼富里鄉夜市閃亮開市，地點在富里鄉零售市場周邊。（圖／富里鄉公所提供，下同）

江東成鄉長表示，富里鄉夜市全盛時期，曾有高達60攤位的記錄，因人口急速外流，攤位逐年減少。近兩年本鄉發展精緻農業及觀光產業，富里鄉回鄉人口，有漸漸復甦的情況，到鄉的旅客也漸漸的增多，為讓富里鄉親及旅人除了日間的觀光行程之外，到了夜晚也有地方可以娛樂。

▲▼富里鄉夜市閃亮開市，地點在富里鄉零售市場周邊。（圖／富里鄉公所提供，下同）

鄉長江東成特邀請本鄉及鄰近鄉鎮的的攤商，一起重新整合夜市，讓大家每週一晚上都有好去處，可以大手拉小手一起逛夜市，享受家庭逛街的歡樂氣氛，也讓媽媽可以有一天休息不開伙，在夜市放鬆的享受各式的美食，期待大家光臨，一起共享夜市帶來的美食和歡樂！

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