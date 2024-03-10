　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜市串燒漲很兇！拿4串「1張國父沒了」他臉垮：少1個還縮水

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣夜市有各種小吃，可原本在國人印象中，應該幾百塊錢就能吃好幾攤，近年卻漸漸越花越多。就有網友去逛夜市，看到很久沒吃的炭火烤串燒攤，就拿了4串，沒想到就花了135元，不禁哀號好貴，「會不會太離譜？」貼文引發議論，超多人也直呼有感。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「現在夜市燒烤好貴喔！」他去夜市時，想說很久沒有吃炭火烤的串燒，就拿了兩串豆干、一個雞腸和一個豬肉片包蔥，「這樣居然要135元！」更令他無法接受的是，「豬肉片包蔥就要50元了，比我小時候買少了一個，整體大小也小了三分之一…這會不會太離譜？」最後還附一個垮臉顏文字「:(」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，不少人頗有感，「你怎麼敢拿豆干以外的東西」、「買米血玉米啦」、「豆干也越來越貴了，從10塊到20塊」、「燒烤拿到飽，400+…」、「所以現在都是平常省一點，偶爾去吃buffet，單點CP值超低。」也有網友直嘆，「現在肉都很貴」、「租金漲爆，原物料漲噴。」

另外，有民眾月初發文，點名夜市一款創新小吃「玉米杯杯」，直呼不懂有什麼特別，卻賣得很貴，「把玉米粒罐頭打開，倒一些出來加熱…就這樣，沒了。」完全沒有再加工，一杯就要60元，還很常有人排隊，「這樣一杯到底有什麼特別的啊？」

話題也掀一票網友搖頭直嘆，「現在都是小孩要求才去逛（夜市），花起來比吃餐廳還貴，尤其夜市小遊戲，100、500、1000的像丟到水裡」、「起司馬鈴薯我也不懂」、「台灣夜市已經不是小吃價了。」

ET快訊
KIMIKO病倒！　一聽媽媽「買了台積電」秒復活
上萬醫師罷工「面臨吊照」！　南韓政府下達處分通知
吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出
AV女神引退嫁給粉絲！　帥老公正面曝光認：愛看老婆外遇
00940爆預購人潮！　存600張月領逾4萬
夜市1小吃漲很兇！　拿4串「1張國父沒了」
搞大隊友辣媽肚子！　NBA球星無預警當爸了
逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中高齡婦女成專業照服司機　基隆花木蘭計畫助30名女性再就業

婆婆「送那麼多食物」給娘家！媳忍住：看清人品不算虧

快訊／武嶺下冰霰啦！銀白霰晶灑滿地　民眾樂搶拍

連跌6元「下周蛋價緩降」　蛋商：營養午餐用量仍未恢復

快訊／冷氣團發威！雪山步道結冰　三六九營地飄冰霰

只是晚點開絕不缺席！　台南山上水道博物館櫻花來了

夜市1小吃漲很兇　拿4串「1張國父沒了」他臉垮：少1個還縮水

今年國中會考5／18、5／19登場　19.2萬人報考「人數再創新低」

快訊／津棧2.1萬kg蘇丹紅辣椒粉竄9縣市　新增11家受害廠商曝

3／11龍抬頭！八大禁忌+開運撇步一次看　已婚女千萬別回娘家

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

中高齡婦女成專業照服司機　基隆花木蘭計畫助30名女性再就業

婆婆「送那麼多食物」給娘家！媳忍住：看清人品不算虧

快訊／武嶺下冰霰啦！銀白霰晶灑滿地　民眾樂搶拍

連跌6元「下周蛋價緩降」　蛋商：營養午餐用量仍未恢復

快訊／冷氣團發威！雪山步道結冰　三六九營地飄冰霰

只是晚點開絕不缺席！　台南山上水道博物館櫻花來了

夜市1小吃漲很兇　拿4串「1張國父沒了」他臉垮：少1個還縮水

今年國中會考5／18、5／19登場　19.2萬人報考「人數再創新低」

快訊／津棧2.1萬kg蘇丹紅辣椒粉竄9縣市　新增11家受害廠商曝

3／11龍抬頭！八大禁忌+開運撇步一次看　已婚女千萬別回娘家

等到了！超商美式「買1送1」爽喝　限時5天快買

「毀憲亂政誰比得過柯建銘？」　傅崐萁：一群綠營肥貓寄生國家

KD猛砍45分白搭　綠衫軍雙槍坦圖、布朗攜手飆56分射日

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

《滯留生》奧斯卡前夕惹議！美作家控「逐行抄襲」：導演有過我的劇本

KIMIKO病倒！一聽媽媽「買了台積電」秒復活　網噴笑：錢錢治百病

郭書瑤現身《浪姐5》錄製！謝金燕首登台挑戰泰文歌　分組名單瘋傳

Wi-Fi名稱是「援烏口號」　警闖宿舍突襲搜查！俄學生被判入獄

2026佈局「先建立人才庫」　遭藍酸連N都沒⋯柯文哲認了：小草精神

女歌手BEN離婚後「收到初戀訊息」　她嚇到：天阿，心情好奇怪

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

全台有雨！　明變天再轉冷

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

鋒面明掃全台　降雨模擬圖曝

龍年首次「天赦日」要到了　不做3件事福祿自然來

客人摩鐵嗨完　竟「扛走八爪椅」

戴Apple Watch都做啥？他整理「4功能」最夯

新北某診所掛號費「150→1000元」？院方：只備查

路邊YouBike車籃裡有槍　他嚇壞衝派出所

更多熱門

相關新聞

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

社區型透天大多有社區大樓的優勢，既有警衛收包裹，也有社區垃圾場可以丟垃圾，令不少民眾心動不已。就有網友坦言，最近在看連棟社區型透天，但不知道要選中間還是邊間。對此，信義房屋專家分析，一般來說，邊間的採光、通風都較好，優勢大於劣勢，但若棟距偏窄，會改變風向和採光，最好參照周邊環境綜合考量。

台股衝破2萬點！他憶35年前「全民炒股情況」

台股衝破2萬點！他憶35年前「全民炒股情況」

最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選

最討厭東京哪款伴手禮？一票秒選

全場滅火「低樓層露台」！專家愣：本末倒置

全場滅火「低樓層露台」！專家愣：本末倒置

接受水餃1顆10元？他花150元才飽　網給建議

接受水餃1顆10元？他花150元才飽　網給建議

關鍵字：

夜市小吃美食串燒烤肉炭火火烤PTT

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

啦啦隊正妹私接案「遭封殺」！小帆9年委屈全說了

爆熱戀小12歲金高恩！GD出道17年罕見回應

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面