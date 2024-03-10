夜市1小吃漲很兇　拿4串「1張國父沒了」他臉垮：少1個還縮水

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣夜市有各種小吃，可原本在國人印象中，應該幾百塊錢就能吃好幾攤，近年卻漸漸越花越多。就有網友去逛夜市，看到很久沒吃的炭火烤串燒攤，就拿了4串，沒想到就花了135元，不禁哀號好貴，「會不會太離譜？」貼文引發議論，超多人也直呼有感。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「現在夜市燒烤好貴喔！」他去夜市時，想說很久沒有吃炭火烤的串燒，就拿了兩串豆干、一個雞腸和一個豬肉片包蔥，「這樣居然要135元！」更令他無法接受的是，「豬肉片包蔥就要50元了，比我小時候買少了一個，整體大小也小了三分之一…這會不會太離譜？」最後還附一個垮臉顏文字「:(」。

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看到貼文後，不少人頗有感，「你怎麼敢拿豆干以外的東西」、「買米血玉米啦」、「豆干也越來越貴了，從10塊到20塊」、「燒烤拿到飽，400+…」、「所以現在都是平常省一點，偶爾去吃buffet，單點CP值超低。」也有網友直嘆，「現在肉都很貴」、「租金漲爆，原物料漲噴。」

另外，有民眾月初發文，點名夜市一款創新小吃「玉米杯杯」，直呼不懂有什麼特別，卻賣得很貴，「把玉米粒罐頭打開，倒一些出來加熱…就這樣，沒了。」完全沒有再加工，一杯就要60元，還很常有人排隊，「這樣一杯到底有什麼特別的啊？」

話題也掀一票網友搖頭直嘆，「現在都是小孩要求才去逛（夜市），花起來比吃餐廳還貴，尤其夜市小遊戲，100、500、1000的像丟到水裡」、「起司馬鈴薯我也不懂」、「台灣夜市已經不是小吃價了。」