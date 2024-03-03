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陸網紅第一次逛台灣夜市！挑戰只用400元逛吃　認了：真的不夠花

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／小鐘Johnny）

▲YouTuber第一次逛台灣夜市，想用400元看看能買多少美食。（圖／翻攝自YouTube／小鐘Johnny）

網搜小組／董美琪報導

台灣夜市聲名遠播，是許多觀光客必訪之地。近日，大陸YouTuber「小鐘Johnny」來台旅遊影片，吸引許多網友觀看，其中他首度踏入台灣夜市影片也引起討論，片中挑戰「第一次逛台灣夜市，花400元能吃多少街頭美食？」。最後讓他大感意外，僅逛了一半夜市就花光預算，讓小鐘忍不住呼籲，來台灣一定要帶夠錢，因為有太多好吃美食。

長期居住非洲的大陸YouTuber「小鐘Johnny」，在台灣也有許多粉絲，近日他與妻子一同造訪台灣，一下飛機就遇到粉絲打招呼，為了幫孕妻覓食，日前一個人到台北市饒河夜市挑戰「400元台幣能吃到多少台灣美食」。

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進入夜市後，小鐘依序品嚐了胡椒餅、小上海香酥雞、花生糖冰淇淋潤餅捲、啤酒螺，甚至還花了20元抽福袋，卻只得到安慰獎。最後小鐘的400元預算僅剩下10元，然而夜市還有一半沒逛完，挑戰幾近失敗。後來，小鐘更超支購入黑糖珍奶、鹽酥雞、飲料等。讓他坦言400元（人民幣100元）真的不夠花，來台灣一定要帶夠錢，有太多小吃等著大家品嚐。

不少台灣網友看完紛紛留言「只有小鐘拍出了台灣通貨膨脹速度太快的現象，沒有人敢拍，給小鐘一個讚」、「這兩三年台灣薪資提升，物價也隨通膨關係變貴了，加上您逛的是觀光夜市，美食太多了幾百元一下就花完是肯定的」、「追蹤小鐘好久，看了很多非洲當地生活影片，沒想到也看到自己台灣影片，太驚喜了」、「小鐘禮貌溫柔的聲音，讓整部影片看起來格外舒服，祝你在台灣玩得愉快」、「雖然沒特別介紹到太多台灣正統美食，但看你這樣願意來台灣這樣玩，我其實看到就還蠻開心的」、「台灣夜市已經不是小吃價了」。

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