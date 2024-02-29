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同學夜市賣1小吃「月淨賺15萬」　他愣呆！全場點頭：比上班族賺

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲同學在夜市擺攤賺翻了。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

「不起眼，但是其實很賺的工作？」一名網友透露，看著同學擺攤賺錢辛苦，於是特地請對方吃一頓，殊不知隨口一問滷味的生意狀況，對方表示這個月還可以，「淨賺大概13～14萬！」驚人收入嚇得原PO懷疑人生，引來網友熱議「夜市做一個晚上等於你一個月的薪水！」

一名網友在PTT表示，同學在夜市擺攤賣滷味，最近約出來聚餐時，原PO看在對方辛苦創業又賺得不多，於是大方請吃這一餐，「阿肥我月薪5萬多就請他吃一頓！」

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殊不知隨口問了一下滷味生意，同學表示這個月還行，「淨賺大概13～14萬！」當下原PO呆愣了一番，居然是自己的薪水近3倍，讓他驚訝拋問「還有什麼工作不起眼...但是很賺的啊？」

底下網友熱議，「水電工啊」、「擺攤／菜市場都超賺」、「資源回收最賺」、「認真回居家清潔，口碑打起來真的是默默賺」、「技師類別、美甲師、小吃店其實都比上班族賺」、「夜市攤販一定賺，還不用繳稅，很辛苦倒是真的」、「菜市場的肉攤」、「推拿半小時600元，還有水電」、「親戚靠賣鳳爪送兩個小孩出國留學」、「小吃做得起來都好賺，認識一個賣紅豆餅的養3個小孩」。

有網友也解釋，餐飲業背後的秘辛，「做吃的只是把上班族原本有的福利全部換現金出來，所以會覺得賺很多，沒有周休二日、員工旅遊、6%勞退、特休」、「夜市做一個晚上等於你一個月的薪水，之前跨年看到花園夜市那個人潮，不過做吃的很累，還有備料洗鍋子」、「擺攤的很怕下雨季節，攤位租金照樣繳」。

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