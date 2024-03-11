20歲女滑雪慘摔死亡！直墜180公尺陡峭峽谷　同地點1死2重傷

▲山地越野滑雪受到許多專業人士歡迎，但危險程度也遠高於滑雪場。（示意圖，與本文無關／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國一名20歲女子9日前往新罕布夏州的美國東北最高峰華盛頓山（Mount Washington）滑雪，卻在地勢陡峭的峽谷上，從600英尺（約180公尺）垂直高度墜落，意外死亡。僅在事故前一天，華盛頓山還有另外2名滑雪人士因為跌落在堅硬的岩石與冰面上受重傷，引發救援行動。

▲美國東北部華盛頓山（Mount Washington）最高海拔1917公尺，擁有陡峭峽谷地形。（圖／翻攝自美國新罕布夏州立公園官網）

根據美聯社等美媒報導，位於新罕布夏州庫斯郡（Coös County）的華盛頓山海拔1917公尺，是美國東北部的最高峰。其中塔克曼峽谷（Tuckerman Ravine）因陡峭的冰川坡面地形，長久以來受到專業滑雪人士的歡迎，比起該州相對安全的滑雪場，他們前來尋求更冒險刺激的滑雪體驗。

然而，華盛頓山天氣變化迅速、難以預測，也導致當局頻頻出動救援。20歲的薩茨柏格（Madison Saltsburg）與她的2名夥伴在9日前往塔克曼峽谷滑雪，她不幸從峽谷上墜落180公尺垂直高度後死亡，其餘2人沒有受傷。

美國國家森林局（US Forest Service）表示，由於近日低溫卻未降雪，一行人應該是碰到了比平時更堅硬冰冷的雪面，加上山坡也有開放性的裂縫，容易造成滑雪者摔倒，條件惡劣。

▲華盛頓山群峰。（圖／翻攝自美國新罕布夏州立公園官網）

發言人梅因維爾（Colleen Mainville）表示，9日晚間開始下起濕漉漉的大雪，又颳起大風，搜救隊在黑暗中持續工作數小時，直到深夜已經筋疲力盡，救難人員仍待在現場。當晚不僅寒冷還有暴風雪，估計降雪量約30公分，不利救援。

▲華盛頓山近日頻頻傳出冬季登山、滑雪意外。（圖／翻攝自美國新罕布夏州立公園官網）

梅因維爾說，在前一天，林務當局與華盛頓山雪崩因應中心組成的一支搜救隊也出動救援，有另外2名滑雪者在跌倒時撞上岩石和冰面而受重傷，但沒有生命危險。她還表示，一整天下來，已在華盛頓山陡峭地形上目睹多次摔倒與墜落。