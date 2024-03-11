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AV女優在家驟逝「驚傳死因不單純」　警方啟動謀殺案調查

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、GoFundMe）

▲索菲亞1日驟逝，令各界粉絲痛心惋惜。（圖／翻攝自IG、GoFundMe，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國26歲AV女優索菲亞（Sophia Leone）3月1日陳屍邁阿密家中，讓各界粉絲痛心惋惜。但根據最新消息，她的死因可能並不單純，因為警方正朝向「入室盜竊謀殺案」的方向進行調查。

3月1日，索菲亞被家人發現倒臥公寓內，失去生命跡象。經紀公司101 Modeling發文證實噩耗，「我們深愛的索菲亞不幸去世……安息吧，可愛的天使，要知道我們有多愛妳。」

粉絲們聞訊，紛紛湧入留言哀悼，其中一人詢問，「她怎麼死的？又是自殺嗎？」經紀公司則回應，「它被當作住家入侵謀殺案進行調查。」另一人緊接著詢問「發生了什麼？」公司又補充，「搶劫謀殺。」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、GoFundMe）

索菲亞的繼父麥克羅梅洛（Mike Romero）首先在募資網站GoFundMe表示，「我代表她的母親與家人，懷著沉重心情向大家宣布，我們深愛的索菲亞去世了」，並且為喪葬與調查費等支出募款。但他僅透露，警方正在調查索菲亞的突然離世。

▲▼美國26歲AV女優索菲亞（Sophia Leone）3月1日陳屍邁阿密家中，讓各界粉絲痛心惋惜。（圖／翻攝Instagram@xosophialeone）

索菲亞18歲就踏入成人娛樂產業，在Instagram擁有30萬粉絲。根據IMDb，其淨資產超過100萬美元（約新台幣3100萬元）。她被形容為是一名深受大家喜愛的女兒、姊妹、孫女，非常喜歡動物，還養了3隻寵物，喜愛旅行，並且總能找到讓身邊每個人都露出微笑的方法。

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