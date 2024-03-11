美阿肯色州私人派對爆槍擊　釀2死4傷

▲槍擊案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國阿肯色州10日發生槍擊案，造成2死4傷。據警方指出，槍手已經死亡。

CNN報導，警方於10日清晨5時獲報前往阿肯色州強斯波洛（Jonesboro），並在現場發現多名被害人。警方發言人指出，該城東北邊的小石城一處廢棄的建築物內，有一場私人派對，但之後發生意外。

槍手殺害了2人並造成4人受傷，他認識被害的1男1女，也認識受傷的女性，其中一名受傷女子與死亡女子為親姊妹，另外還有3人受傷。