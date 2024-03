比任何候選人強！泰勒絲被拱「選總統」　達利奧：最能團結美國人

▲美國流行音樂天后泰勒絲被認為應該出來競選總統。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

全球規模最大對沖基金(避險基金)橋水基金(Bridgewater)的創辦人達利奧(Ray Dalio)在美國共和黨總統參選人初選時,曾力挺前美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley),認為國內需要一名更加中立的政治人物,不過在海利宣布退出初選後,他又表示全面支持美國流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)競選總統,理由是她更能團結美國人。

根據美媒CNBC,達利奧日前參加泰勒絲在新加坡的「時代巡演」演唱會,隨後他在擠滿觀眾的現場透過社群平台Instagram發布一張自拍照,寫道支持泰勒絲競選總統的理由,「我剛在新加坡的演唱會看見她,我體認到她比任何一位候選人都更能將大多數美國人民團結在一起,而將人民團結在一塊是最重要的事情。」

達利奧補充,「和來自世界各地的人們一起觀看這場音樂盛會,讓我和他們都覺得很好,音樂讓我們連結在一起,提醒我流行文化是多麼強大。假設我們有兩位候選人既能夠引領這種文化、又能做出明智的領導決策,那不是很好嗎?」

