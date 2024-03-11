比任何候選人強！泰勒絲被拱「選總統」　達利奧：最能團結美國人

▲美國流行音樂天后泰勒絲被認為應該出來競選總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球規模最大對沖基金（避險基金）橋水基金（Bridgewater）的創辦人達利奧（Ray Dalio）在美國共和黨總統參選人初選時，曾力挺前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），認為國內需要一名更加中立的政治人物，不過在海利宣布退出初選後，他又表示全面支持美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）競選總統，理由是她更能團結美國人。

根據美媒CNBC，達利奧日前參加泰勒絲在新加坡的「時代巡演」演唱會，隨後他在擠滿觀眾的現場透過社群平台Instagram發布一張自拍照，寫道支持泰勒絲競選總統的理由，「我剛在新加坡的演唱會看見她，我體認到她比任何一位候選人都更能將大多數美國人民團結在一起，而將人民團結在一塊是最重要的事情。」

達利奧補充，「和來自世界各地的人們一起觀看這場音樂盛會，讓我和他們都覺得很好，音樂讓我們連結在一起，提醒我流行文化是多麼強大。假設我們有兩位候選人既能夠引領這種文化、又能做出明智的領導決策，那不是很好嗎？」

@taylorswift13 for President! I just saw her at her concert in Singapore and realized that she can bring together Americans and people in most countries much better than either of the candidates, and that bringing people together is the most important thing.



Watching this… pic.twitter.com/xPjr0WZ4f5 — Ray Dalio (@RayDalio) March 7, 2024

隨後，達利奧在社群平台X（前稱推特）上解釋，表示儘管稍早他在Instagram上的發文只是玩笑，但卻包含了他的真心，因為他始終認為能夠團結國人是件重要的事，「不，我沒有喝醉（儘管我需要練習自拍），但一半是真的，我認為她（泰勒絲）比任何一位候選人都能更好地將人們團結在一起。」

報導指出，達利奧曾經在去年11月一場金融論壇上強調，認為美國政治需要採取更加中立的態度、需要一個更為強大的中間派，因為美國國內雙方存在著「不可調和」的分歧，而對選情悲觀的民眾更認為拜登、川普兩位競爭者的不和恐將加劇美國政治進一步的兩極分化。

《彭博社》指出，光是泰勒絲連續6天的演唱會就為新加坡的經濟貢獻了2.25億至3億美元。