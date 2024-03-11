福島核災13周年　日本各地今下午2時46分舉行紀念會

▲福島核災13周年。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

日本東北太平洋近海於2011年3月11日發生地震，伴隨而來的海嘯釀成福島第一核電廠核事故，該事故在國際核事件分級表（INES）中，被分類為最嚴重的7，與車諾比核事故同級，13周年後的今天，災區道路、海堤等基礎設施已基本完成。

綜合外電報導，日本將於當地時間今（11日）下午2時46分（當年地震發生時間）在各地舉行紀念追思會。

日本宮城縣牡鹿半島東南偏東130公里的西北太平洋海域處，於2011年3月11日周五下午2時46分18秒，發生了規模地震矩規模9.0的強烈地震，震源深度24公里，是有紀錄以來，日本發生規模最大的地震。地震引發巨大海嘯襲擊最近的岩手縣、宮城縣與福島縣，光是宮城縣罹難、失蹤人數就高達近1.1萬人，若計上傷者，人數則多達近1.5萬人。

福島縣逾1600人罹難，204人失蹤。福島第一核電廠在地震發生約50分鐘後，遭到最高高度超過13公尺的海嘯襲擊，導致地下室應急柴油發電機遭淹沒水中停止運作，電氣、水泵、燃料罐等設備也都受損或遭沖走，使得燃料池無法得到冷卻，燃料組件的溶化造成爐心熔毀最終導致核災。

13年後，日本能登地區發生規模7.6大地震，震源深度是僅10公里的極淺層地震，測得最大震度7，主震發生後9分鐘，再發生一次規模6.2的餘震。此次地震造成直接、間接死亡人數約240人、1291人受傷，另有19人失蹤。

岩手縣當年遭遇311大地震的人們，對在能登半島地震中的罹難者表示哀悼，並對受災群眾表示關切，希望彼此都能沒有災難地生活。