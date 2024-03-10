建浮動碼頭援助加薩！　五角大廈：估需動員千名美軍耗時60天

▲ 停靠賽普勒斯拉納卡港（Larnaca）的救援船，即將載救援物資前往加薩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈戰爭使數百萬人瀕臨饑荒，美國總統拜登計畫建造一座美國軍用的浮動碼頭，以加快對加薩的援助，預估需動員逾千名美軍並耗時60天，完工後每天可提供約200萬份餐點。

根據《路透》，美國目前規劃的浮動碼頭包括二個獨立部分，一部分是建造一艘浮動海上駁船，用來接收救援物資，另一部分是固定在岸邊的550公尺長浮動棧橋。美軍會將物資從駁船移動到棧橋上，再送到陸地。

五角大廈發言人、空軍少將賴德（Patrick Ryder）8日說明，這項計畫可能需時60天，出動逾1000名美軍才能實現，但只要浮動港口開始運作，每天可向加薩人民運送約200萬份餐點。相較之下，美軍空投物資效果有限，過去一周內4次行動共提供約12.4萬份餐點。

賴德強調，美軍不會為了建設浮動碼頭進入加薩，就算只是短暫進入也不會。不過相關規劃仍處於早期階段，軍方才剛向將調往中東的部隊發出部署命令，尚不確定浮動碼頭該如何防範威脅，正和以色列等合作夥伴進行討論。

當被問及五角大廈是否預期浮動碼頭會成為哈瑪斯襲擊目標，賴德坦言，「這當然是一種風險，但若哈瑪斯真的在乎巴勒斯坦人民，那麼我們重申，希望向有需要的人提供援助的國際任務能夠不受阻礙。」