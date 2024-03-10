加薩飢民警鐘！10歲男童「瘦成骷髏」　雙頰凹陷、躺床等死

▲10歲的亞贊在戰火、飢餓與缺乏醫療的情況下，與病魔苦苦搏鬥，已於上周病逝。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦10歲男童亞贊（Yazan Kafarneh）在戰火、飢餓與缺乏醫療的情況下，與病魔苦苦搏鬥，他消瘦枯槁、宛如骷髏頭的臉龐，在社群媒體流傳，也被各大外媒形容成為「加薩飢民的面貌」，對於當地嚴峻的人道主義情勢發出沉重警告。

《紐約時報》報導，亞贊罹患腦性麻痺（Cerebral Palsy），儘管依然年幼，看起來卻瀕死蒼老，眼神失焦毫無生氣，右手纏著靜脈注射與繃帶，扭曲成不自然的角度。4日上午，他已因長期營養不良、呼吸道感染及罹患肺炎，病逝於加薩南部城市奧達（Al-Awda）的醫院。這些照片是他生前經家屬同意拍攝。

亞贊因為病情身體虛弱、吞嚥困難、無法行走，需要攝取柔軟並具有高營養的食物，但自從去年10日7日加薩戰爭爆發，他被父母帶著逃離家園，還要在烽火、飢餓與缺乏醫療的艱困情勢下，與疾病與營養不良奮鬥。

主治醫師賈巴爾（Dr. Jabr al-Shaer）認為，亞贊的免疫系統原本就已經很脆弱，卻又因為缺乏食物，進一步遭到削弱。

聯合國指出，以色列對哈瑪斯與加薩地區的圍困已經進行5個月，成千上萬巴勒斯坦人陷入飢餓。法國援助組織「反飢餓行動」（Action Against Hunger）專家斯托博（Heather Stobaugh）也說，「通常情況下，一個孩子極度營養不良，然後就生病了，這種病菌最終導致了他們的死亡。但如果不是營養不良，他們就不會死了。」