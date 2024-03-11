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哈瑪斯領袖哈尼雅：談判齋戒月停火態度仍開放

▲以哈停火談判進行中 。（圖／CFP）

▲以哈停火談判進行中 。（圖／CFP）

文／中央社

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯領袖哈尼雅今天表示，針對與以色列進行談判一事，哈瑪斯仍抱持開放態度。居間斡旋各國截至目前無法促成加薩走廊於伊斯蘭教齋戒月期間休兵。

法新社報導，就在數個伊斯蘭國家宣布將於明天進入齋戒月之際，哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在電視播出的演說中說：「我把話說清楚，對於沒能達成協議這件事有責任的是占領者（以色列）…不過我要說，我們對於繼續談判態度開放。」

調停人士力促於齋戒月開始之前以、哈雙方再度進行停戰。

流亡卡達的哈尼雅今天同時表示，以色列不願意滿足哈瑪斯所提條件，讓以色列人質交換巴勒斯坦囚犯。

他重申哈瑪斯希望持久停火、流離失所加薩人重返家園，以及加速更多人道救援物資進入饑荒迫在眉睫的加薩走廊。

以色列已經拒絕完全撤軍，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言，即使達成停火協議，為了消滅哈瑪斯，仍會繼續展開軍事行動。

以色列昨天聲明指控哈瑪斯「固守立場，彷彿對達成協議毫無興趣、力圖於齋戒月期間加劇當地局勢一般」。

哈尼雅表示，他已於發表這場演說之前數個小時與調停人士接洽，卻徒勞無功。

他說，「如果我們從調解的兄弟們那邊得到占領者承諾撤軍、停止侵略並且讓流離失所者回家的明確立場，那麼我們就會準備好」達成協議。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部而開啟這場戰鬥。法新社根據以色列官方統計，那場突襲造成約1160人死亡，主要是平民。有大約250位人質遭到哈瑪斯挾持，其中數十人於去年11月為期一週停火期間獲釋。以色列認為仍遭扣留的人質當中有99人還活著、31人已經罹難。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，以色列在加薩走廊的報復性攻勢已造成至少3萬1000人死亡，大多是婦女和兒童。

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