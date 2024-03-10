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將加薩一分為二！以軍新建「橫貫南北」公路　專家：有長期控制計畫

▲▼以軍最近在加薩建了一條橫貫加薩的749號公路。（圖／翻攝自X）

▲以軍最近在加薩建了一條橫貫加薩的749號公路。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍（IDF）最近在加薩北部修建了一條新公路。儘管IDF聲稱，這條道路是為了方便軍隊和裝備移動而設，但專家擔心，這條公路恐將阻礙巴勒斯坦人返回北部家園，甚至是以色列戰後繼續留在加薩的部分計畫。

據BBC報導，衛星圖像顯示，新建的公路橫跨了整個加薩的北、中、南地區，從加薩和以色列在納哈爾奧茲基布茲（Nahal Oz）附近的邊界圍欄開始，一直延伸到海岸附近才結束。此外，它還與貫穿加薩的主要道路Salah al-Din和al-Rashid相交。

以色列一家電視台今年2月在軍方的帶領下，前往了這條被他們稱為「749號公路」的大道，只見這條道路並未鋪設路面，因此國防情報公司Janes認為，這是為了讓履帶式裝甲車方便行駛的設計。

儘管以軍聲稱，這條道路是為了在應對新威脅時，為人們提供快速通道，並促進相關地區的後勤與軍事控制，但由於公路所經之處人口密度不高，而且還坐落於以軍從東向西移動的路線附近，引發外界諸多猜測。

風險情報公司Sibylline的克倫普（Justin Crump）表示，749號公路的種種跡象表明以色列有長期干預和控制加薩安全的長期戰略，「這條公路把加薩城和加薩南部隔絕開來，限制了兩地的聯繫，並提供了有效的監控和火力控制。」

美國中東研究所資深研究員埃爾金迪（Khaled Elgindy）也認為，749號公路是以色列的長期計畫，「看來以軍將無限期留在加薩。通過將加薩一分為二，以色列不僅將控制進出加薩的人員，還能控制加薩內部的行動。這很可能會阻止南部150萬流離失所的巴勒斯坦人返回北部家園。」

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