將加薩一分為二！以軍新建「橫貫南北」公路　專家：有長期控制計畫

▲以軍最近在加薩建了一條橫貫加薩的749號公路。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列國防軍(IDF)最近在加薩北部修建了一條新公路。儘管IDF聲稱,這條道路是為了方便軍隊和裝備移動而設,但專家擔心,這條公路恐將阻礙巴勒斯坦人返回北部家園,甚至是以色列戰後繼續留在加薩的部分計畫。

據BBC報導,衛星圖像顯示,新建的公路橫跨了整個加薩的北、中、南地區,從加薩和以色列在納哈爾奧茲基布茲(Nahal Oz)附近的邊界圍欄開始,一直延伸到海岸附近才結束。此外,它還與貫穿加薩的主要道路Salah al-Din和al-Rashid相交。

ISRAEL IS PLANNING TO SPLIT GAZA IN HALF The Israeli army is constructing a fortified highway, currently designated as 'Highway 749,' in the heart of Gaza to divide the north from the south. The Israeli forces destroyed buildings and homes to make way for this road.… pic.twitter.com/GijS5tl011

以色列一家電視台今年2月在軍方的帶領下,前往了這條被他們稱為「749號公路」的大道,只見這條道路並未鋪設路面,因此國防情報公司Janes認為,這是為了讓履帶式裝甲車方便行駛的設計。

儘管以軍聲稱,這條道路是為了在應對新威脅時,為人們提供快速通道,並促進相關地區的後勤與軍事控制,但由於公路所經之處人口密度不高,而且還坐落於以軍從東向西移動的路線附近,引發外界諸多猜測。

It seems Israel is constructing a fortified road bisecting the Gaza strip south of Gaza city. Road 749, as it's called at the moment, starts in Nahal Oz and goes west all the way to the sea. Many Gazans perceive it as a new border. pic.twitter.com/x2UnZw7YlQ