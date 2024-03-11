單親媽撞倒女騎士嚇壞...誤踩油門輾過奪命！賠480萬換免囚

記者黃宥寧／台北報導

北市林姓女子駕駛租賃小客車，從北投運動中心停車場駛出，欲右轉進石牌路1段39巷時，因未打方向燈，導致郭姓女騎士閃避不及撞上，郭女人車倒地後，又因林女驚嚇過度誤踩油門，直接朝運動中心外牆衝去，再輾壓郭女，導致郭女傷重身亡。士林地院審酌，林女與郭女的孩子以480萬達成和解，依過失致死罪，處有期徒刑10月，緩刑5年。

從事壽險業務的林女（40歲），去年3月15日上午10時許駕駛租賃小客車，從北投運動中心停車場內駛出，未打方向燈右轉進石牌路1段39巷，直接撞上45歲郭姓女騎士，郭女因此人車倒地，林女疑因驚嚇過度，誤踩油門，導致車輛朝運動中心外牆衝去，並輾壓倒地的郭女，致其受有頭部腫脹、右側胸部挫傷、肋骨骨折、右上臂骨折、左手背及左小腿挫傷等傷害，送醫搶救仍身亡。

▲林女駕駛租賃小客車撞擊郭姓女騎士。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，郭女為清潔工，獨立扶養小孩，案發下班行經該路段竟遇死劫，其女兒接獲死訊立刻北上，見到卻是冰冷遺體，肇事的林女是當地人，製作筆錄時，精神不穩不斷唸「怎麼會這樣...」，案發後被依法移送偵辦起訴。

法院審酌，林女未能遵守交通規則，從停車場出來欲又右轉，未打方向打燈，導致郭女死亡，造成其家屬驟遇天人永隔、難以彌平之傷痛，所生危害程度非輕；惟念犯後始終坦承犯行，復於偵查中已與郭女的兒子、女兒以480萬達成調解，足見犯後態度良好，確有悔意，已有負責悔過之誠；兼衡無前科自陳研究所畢業、離婚並育有1名未成年子女，依過失致死罪，處有期徒刑10月，緩刑5年，並應依附記事項所示內容，支付損害賠償。