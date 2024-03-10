　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

駕駛被攔開窗飄酒味　裝配合再加速撞警！2原因獲緩刑

記者黃翊婷／台北報導

楊姓男子去年6月間開車外出，因手持手機被陳姓警員攔下，一開窗還飄出酒味，他卻假裝配合靠路邊受檢，接著加速衝往前衝，當時陳員就站在車子的右前方。士林地院法官日前審理此案，考量到楊男已達成調解，陳員也願意給予機會，最終依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判處6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲楊男拒絕受檢，還開車撞警。（示意圖／ETtoday資料照，非本案當事人的車輛。）

判決書中記載，楊男去年6月5日清晨5時許開車行經台北市區，因為行為可疑被陳姓、謝姓警員攔查，警員以酒測器檢驗發覺有酒精反應，於是要求他往路邊停靠，沒想到他竟先假意配合，接著再加速往前衝撞，然後趁亂駕車駛離現場。

陳員證稱，當時他在執行交通稽查，看見楊男開車手持手機，上前攔查確認身分，結果車窗一開就聞到濃濃酒氣，這才要求楊男停靠路邊接受檢測，但楊男停車之後卻不下車，他便移動到右前車頭想要進一步確認車內情況，楊男竟突然加速往前行駛，他馬上往左邊跳開，車頭有擦過他的左膝蓋。

楊男到案後，對於上述犯行均坦承不諱。士林地院法官認為，楊男在警員執行酒測職務時，未聽從指示，還駕車駛離現場，過程中擦撞到警員，其行為不僅有損公務員執行公權力的威信，還對警員的生命、身體造成威脅，所為應予非難。

法官接著表示，但考量到楊男已達成調解並賠償完畢，陳員也願意給予機會，尚有悔悟之心，最終依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，還要接受3場地檢署舉辦的法治教育課程，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

ET快訊
KIMIKO病倒！　一聽媽媽「買了台積電」秒復活
上萬醫師罷工「面臨吊照」！　南韓政府下達處分通知
吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出
AV女神引退嫁給粉絲！　帥老公正面曝光認：愛看老婆外遇
00940爆預購人潮！　存600張月領逾4萬
夜市1小吃漲很兇！　拿4串「1張國父沒了」
搞大隊友辣媽肚子！　NBA球星無預警當爸了
逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

抓毒辣椒粉源頭！他創10公司從大陸農村進口　6年前就檢出蘇丹紅

駕駛被攔開窗飄酒味　裝配合再加速撞警！2原因獲緩刑

新北2賊開贓車跨3縣市行竊　遭圍捕狂奔「紅內褲全露」遭壓制

市值上億元！竹聯幫兄弟廠房種大麻　檢警查獲275株比人還高

逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

網美打卡點貼心鋪石板…上面有「黑白大頭照」！遊客驚：都是墓碑

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

歡唱喝到爛醉！南投男出手推友一把　他頭重擊地面吐血慘亡

快訊／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

抓毒辣椒粉源頭！他創10公司從大陸農村進口　6年前就檢出蘇丹紅

駕駛被攔開窗飄酒味　裝配合再加速撞警！2原因獲緩刑

新北2賊開贓車跨3縣市行竊　遭圍捕狂奔「紅內褲全露」遭壓制

市值上億元！竹聯幫兄弟廠房種大麻　檢警查獲275株比人還高

逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

網美打卡點貼心鋪石板…上面有「黑白大頭照」！遊客驚：都是墓碑

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

歡唱喝到爛醉！南投男出手推友一把　他頭重擊地面吐血慘亡

快訊／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

吳秉宸cover安溥《親愛的》　自編自導「演員落選的一天」網：被激勵到了！

等到了！超商美式「買1送1」爽喝　限時5天快買

「毀憲亂政誰比得過柯建銘？」　傅崐萁：一群綠營肥貓寄生國家

KD猛砍45分白搭　綠衫軍雙槍坦圖、布朗攜手飆56分射日

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

《滯留生》奧斯卡前夕惹議！美作家控「逐行抄襲」：導演有過我的劇本

KIMIKO病倒！一聽媽媽「買了台積電」秒復活　網噴笑：錢錢治百病

郭書瑤現身《浪姐5》錄製！謝金燕首登台挑戰泰文歌　分組名單瘋傳

Wi-Fi名稱是「援烏口號」　警闖宿舍突襲搜查！俄學生被判入獄

2026佈局「先建立人才庫」　遭藍酸連N都沒⋯柯文哲認了：小草精神

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

社會熱門新聞

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

逢甲牛排屋深夜火警！2人被救出1人燒傷

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

交往1天做過就分手　男賠150萬換緩刑

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控　休旅車遭「壓成鐵餅」

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

男逛好市多出事了！上廁所被撞送醫

即／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏

妻子忙工作搬回娘家　丈夫卻抓包她出軌同事

逃劫男大生還原！目睹砂石車下坡「開很快」壓扁休旅車

即／撞丟丟妹男友狂毆！2嫌羈押禁見

男打掃驚見29顆子彈　勘驗非軍方製造

即／北市光復橋車禍　騎士捲公車車底亡

更多熱門

相關新聞

嘉義21歲賓士男閃車自撞　路燈整根倒地

嘉義21歲賓士男閃車自撞　路燈整根倒地

嘉義市海口寮路與世賢路口，今（9）日早上6時許發生車禍，21歲男子開賓士自撞路燈，警方調查男子酒測值高達1.01mg/l，訊後依公共危險罪移送地方檢察署偵辦。

即／士院前庭長涉猥褻女法官　裁定移轉北院審理

即／士院前庭長涉猥褻女法官　裁定移轉北院審理

快訊／黃嘉千夏克立隔空互槓　今法院再開庭

快訊／黃嘉千夏克立隔空互槓　今法院再開庭

酒駕撞死新娘　辣妹不到1年出獄了

酒駕撞死新娘　辣妹不到1年出獄了

CEO開特斯拉載員工自撞釀1死　賠千萬求緩刑

CEO開特斯拉載員工自撞釀1死　賠千萬求緩刑

關鍵字：

士林地院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

啦啦隊正妹私接案「遭封殺」！小帆9年委屈全說了

爆熱戀小12歲金高恩！GD出道17年罕見回應

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面