駕駛被攔開窗飄酒味　裝配合再加速撞警！2原因獲緩刑

記者黃翊婷／台北報導

楊姓男子去年6月間開車外出，因手持手機被陳姓警員攔下，一開窗還飄出酒味，他卻假裝配合靠路邊受檢，接著加速衝往前衝，當時陳員就站在車子的右前方。士林地院法官日前審理此案，考量到楊男已達成調解，陳員也願意給予機會，最終依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判處6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

▲楊男拒絕受檢，還開車撞警。（示意圖／ETtoday資料照，非本案當事人的車輛。）

判決書中記載，楊男去年6月5日清晨5時許開車行經台北市區，因為行為可疑被陳姓、謝姓警員攔查，警員以酒測器檢驗發覺有酒精反應，於是要求他往路邊停靠，沒想到他竟先假意配合，接著再加速往前衝撞，然後趁亂駕車駛離現場。

陳員證稱，當時他在執行交通稽查，看見楊男開車手持手機，上前攔查確認身分，結果車窗一開就聞到濃濃酒氣，這才要求楊男停靠路邊接受檢測，但楊男停車之後卻不下車，他便移動到右前車頭想要進一步確認車內情況，楊男竟突然加速往前行駛，他馬上往左邊跳開，車頭有擦過他的左膝蓋。

楊男到案後，對於上述犯行均坦承不諱。士林地院法官認為，楊男在警員執行酒測職務時，未聽從指示，還駕車駛離現場，過程中擦撞到警員，其行為不僅有損公務員執行公權力的威信，還對警員的生命、身體造成威脅，所為應予非難。

法官接著表示，但考量到楊男已達成調解並賠償完畢，陳員也願意給予機會，尚有悔悟之心，最終依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，還要接受3場地檢署舉辦的法治教育課程，全案仍可上訴。

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