快訊／與黃嘉千隔空互槓！夏克立今現身法院開庭：婦女節快樂

記者黃宥寧／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立2022年7月爆16年異國婚生變，雙方不時隔空駁火，女方控家暴、男方不僅駁斥更開吉，而這對怨偶的官司開打超過1年半尚未落幕，士林地院家事法庭今（8日）再開庭，預計將正式進入審理。稍早，夏克立與陳友炘律師抵達，面對鏡頭表示「婦女節快樂」；而黃仍未現身，由律師代表出面，疑不願再與昔日愛人同台。

2022年黃嘉千向士林地院訴請離婚，但2人於夏克立家鄉加拿大也有訴訟。夏先前透露為官司已燒了560萬，更指出有2億資產在黃手上，而黃日前也打破沈默說，沒取得加拿大公民身份，全因夏不願辦理，自己被「像打冰上曲棍球那樣施暴」後，擔憂報警會與家人分開，只好向郎祖筠求助後，郎才替她介紹加拿大的律師朋友，提出離婚訴訟，在加拿大一審勝訴，並駁回夏二審要求，黃才依法帶著家人返回台灣打離婚官司。

▲黃嘉千與夏克立離婚訴訟進行1年半，夏今現身抵達法院說，「婦女節快樂」。（資料圖／記者黃宥寧攝）

今（8日）法院再開庭，夏與律師現身，黃嘉千自官司開打以後，從未與夏同框過，均由律師賴芳玉代為出庭。雙方訴訟已進行1年多左右，據了解，將正式進入審理。

女星分手多不易！柯以柔和廚師郭宗坤2011年結婚，2017年男方爆外遇，隔年柯訴請離婚，官司纏訟4年7月，2022年落幕，柯正式恢復單身；女星何如芸和花蓮美侖飯店董事長王敏錡則花了3年多打官司，2022年正式結束19年豪門婚姻；女星離婚都有默契找上律師賴芳玉，賴曾替張清芳、于美人等多名女藝人打離婚官司，堪稱「女星御用律師」。