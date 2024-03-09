選秀冠軍女歌手遭恐嚇！　親密男粉嗆PO清涼照...逼吐150萬打賞錢

▲女歌手小莉遭直播平台粉絲恐嚇，報警處理。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／彰化報導

正妹女歌手小莉(化名)轉戰直播平台擔任歌唱主播後，擁有20萬粉絲，人氣相當火紅，不料其中一名洪姓粉絲和她成為親密網友後，因吃醋她和別人關係密切，竟以要發布她清涼照威脅，要求小莉把他過去打賞的150萬元還來。小莉遭恐嚇後報警處理。彰化地院審理，判洪男犯行屬實，依犯恐嚇取財未遂罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元。可上訴。

據了解，小莉曾參加《明日之星》電視節目選秀獲得冠軍，也參加過《聲林之王》、《小姐不熙娣》等知名節目，轉戰直播平台後人氣更旺，粉絲數多達20萬人。

判決指出，洪姓男子以暱稱「許愷威」，成為「浪LIVE直播平台」歌唱主播小莉的親密網友，常在直播平台打賞小莉。去年洪不滿小莉和別人關係密切，竟想討回過去打賞的金錢。

洪在同年5月30日、6月1日間恐嚇小莉說「妳知道我手機有多少妳的照片嗎？不管妳穿什麼的，有奶的……我PO在主播群，要看一起看啦」、「超過12點照片全部出去」，要求她刷退他在平台打賞約1000萬元「浪花幣」(可兌換約新台幣150萬元)，或直接折現匯到他戶頭，遭小莉拒絕並報警處理。

全案審理時，洪一開始否認恐嚇取財，辯稱只是想嚇小莉，希望她退回之前的打賞，將雙方關係做個了斷，最後才坦承犯行。彰化地院審酌他迄今未和小莉和解，審酌他為工廠作業員、經濟小康等情，依犯恐嚇取財未遂罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬元。可上訴。