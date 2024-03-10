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台南安平區民宅清晨洗衣機火警　消防人員成功疏散住戶1人

▲台南市安平區國平路上民宅，10日清晨6時30分許驚傳火災，經搶救後發現係置放於1樓後方的洗衣機起火，幸好鄰居起床後發現立即報案並協助初期滅火，使火勢未延燒鄰戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安平區國平路上民宅，10日清晨6時30分許驚傳火災，經搶救後發現係置放於1樓後方的洗衣機起火，幸好鄰居起床後發現立即報案並協助初期滅火，使火勢未延燒鄰戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區國平路上民宅，10日清晨6時30分許驚傳火災，消防局接獲報案立即派遣安平及永華分隊前往救援，經搶救後發現係置放於1樓後方的洗衣機起火，本案係鄰居起床後發現，立即報案並協助初期滅火，使火勢不至於延燒鄰戶，且未造成人員傷亡。

▲台南市安平區國平路上民宅，10日清晨6時30分許驚傳火災，經搶救後發現係置放於1樓後方的洗衣機起火，幸好鄰居起床後發現立即報案並協助初期滅火，使火勢未延燒鄰戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄰居表示，起床後欲帶他家之狗外出晨運時，發現鄰宅後方冒出火光及濃煙竄出，當下報警後，立即呼喊鄰居但不確定鄰居是否在家，隨即發揮敦親睦鄰之精神，立即以水管接水進行滅火。

轄區分隊到達後，立即出1水線以大量水源灌救，使火勢燃燒侷限於0.5平方公尺，無人員受傷，本案係置放於1樓防火巷空間的洗衣機燒損，但火勢未對建築物本體造成損壞。

▲台南市安平區國平路上民宅，10日清晨6時30分許驚傳火災，經搶救後發現係置放於1樓後方的洗衣機起火，幸好鄰居起床後發現立即報案並協助初期滅火，使火勢未延燒鄰戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本案經轄區安平消防分隊檢視，發現屋主有將延長線與水龍頭固定在一起，初判是延長線所處環境過度潮濕造成本次火警意外。消防人員在搶救火勢時，同步進行搜救作業，於屋內3樓發現熟睡之屋主1人，立即將其喚醒並疏散至1樓，現場亦未安裝住警器。

第六大隊大隊長邱淵明提醒:「住家使用電器設備時，應注意用電環境之安全，電器用品應避免至於潮濕環境，因為電器使用會發熱，接頭上面會容易堆積雜質而使電阻增大，易生火災之風險；另提醒大家防火巷空間，如欲置放物品亦應秉持不阻礙逃生為原則。」

▲台南市安平區國平路上民宅，10日清晨6時30分許驚傳火災，經搶救後發現係置放於1樓後方的洗衣機起火，幸好鄰居起床後發現立即報案並協助初期滅火，使火勢未延燒鄰戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長提醒市民朋友，不管在任何環境中，皆要保持正確的用火用電習慣，方能創造安全宜居城市。第六大隊大隊長邱淵明說，秉持著安全大台南的理念，消防局將在各式場合中持續向全體市民宣導，使每位市民都能夠擁有正確的防火觀念。

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