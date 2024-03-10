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近9千公斤蘇丹紅辣粉「做成沙茶醬」！55款產品賣光　139廠商中鏢

▲南投縣衛生局針對「津棧公司」蘇丹紅辣椒粉南投下游業者進行查核。（圖／南投縣衛生局提供）

▲8988公斤含有蘇丹紅的辣粉，只剩下13.22公斤，其他的都被製成沙茶醬等55款產品，銷往全台139間店家。（圖／南投縣衛生局提供）

記者柯振中／綜合報導

南投衛生局接獲通報，得知高雄津棧公司檢出蘇丹紅的辣椒粉，有8,988公斤流入金福華食品貿易有限公司南投廠，於是緊急前往稽查。不過8,988公斤的原料，廠內只剩下13.22公斤，其餘含有蘇丹紅的辣椒粉，都已被製成沙茶醬等55款產品，且全數出貨、流向全台139家廠商，遍布全台各地。目前南投衛生局已通知下游廠商下架、回收。

南投縣衛生局接獲高雄市衛生局轉報訊息後，立刻啟動調查，10日前往金福華食品貿易有限公司的南投廠，發現進貨含有蘇丹紅的辣椒粉原料，一共有8,988公斤。不過，衛生局人員到場稽查時，原料只剩下13.22公斤，於是緊急封存這批原料，至於其他的原料，則是都被製成沙茶醬等55項產品，且都已出貨、沒有庫存。

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▲南投縣衛生局針對「津棧公司」蘇丹紅辣椒粉南投下游業者進行查核。（圖／南投縣衛生局提供）

▲▼8988公斤含有蘇丹紅的辣粉，只剩下13.22公斤，其他的都被製成沙茶醬等55款產品，銷往全台139間店家。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣衛生局針對「津棧公司」蘇丹紅辣椒粉南投下游業者進行查核。（圖／南投縣衛生局提供）

公司業者說明，這批產品一共銷往139家下游廠商，接獲衛生局通知以後，已經告知下游廠商，回收、下架違規產品。

不過，金福華除了自製沙茶醬販售以外，同樣有接受其他廠商委託，製作大罐的沙茶醬，並銷往餐廳，且139家下游業者遍布全台。南投衛生局目前已要求業者每日回報下架回收的數量，確保有問題的產品不會在市面上流通、販售。

 
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