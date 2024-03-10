獨／酒店妹出面！控警暴力性行為+懷孕不理　框妹竟要所長付錢

▲當時任職中山區某酒店的段女出面指控，圓山所警員對她暴力性行為致傷並對她懷孕不聞不問。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪／台北報導

2023年6月初，北市中山區一名段姓酒店妹指控，她該月在威士登酒店招待3名警察，在場包含中山警分局所長、保安大隊警官，只要包廂有臨檢，業者會協助警方先離場躲避臨檢；6月21日當地房仲業者招待2名警察到該酒店喝酒，其中一人是中山警分局所長的親哥哥、另外一位員警則是剛考警大的圓山所警員李孟修。

期間招待警察的業者勉勵李孟修「考上警大、要當警官了」、「你就是要時常出來交朋友，出事的時候才會有人幫你」；當晚段女遭眾人灌醉，房仲業者框酒店妹出場陪李姓警員，兩人喝多了直接到民生西路一段靠近馬偕醫院的商務旅館過夜發生關係，不料李男居然再約放假中的段女開房間，李原本想到段女位於林口住處，但段女認為彼此還不熟，雙方22日晚間在林口歐悅汽車旅館過夜。

段女指出，當時李男是她的客戶，加上又是中山區警察，她只能盡力配合，但當晚李男「做那件事相當粗魯」，不但把她摔在床上，甚至還用有顆粒的異物插入她下體造成她陰道、骨盆腔感染，段女事後回憶到此事仍相當氣憤，「李男當晚還要求我的服裝穿著，要我去旁邊的賣場買絲襪，打扮成他喜歡的OL女郎、儼然把我當作他的性玩物。」





段女說，兩人在林口過夜後，她有告訴李男她不想跟他談戀愛，同時也很生氣遭「性暴力對待、造成我下體紅腫」，段女希望兩人以後不要再往來，也通知幹部希望李男來店內別找她。時任圓山所的李孟修則是極力挽留，表示「上一段感情受傷很重，本來想自殺，後來有幾位交情好的同事陪他走過低潮」。

段女受訪時無奈表示，「我聽到他有自殺傾向感到很害怕，擔心他被拒絕跑去自殺，我根本擔不起，只好繼續和李男保持互動。」

段女因李男暴力性行為導致下體撕裂傷傷口發炎惡化，李男卻於6月26日與同事出國去沖繩玩，並溫柔向段女表示「在家休息不要去上班、會負責買全場時數」，但酒店請他回帳全場費用，李男又說他人在國外，沒有網銀不能轉帳給酒店幹部，段女認定李男對她的關懷只是「隨便說說而已」，雙方不歡而散，段女揚言向李任職的圓山所檢舉遭粗暴性行為受傷一事。

6月30日酒店幹部斥責段女不應打電話到派出所檢舉，業者要求段女配合幹部說法、應付過派出所的調查訪談，如果段女不配合，將會因得罪派出所遭酒店開除；圓山所副所長也允諾會償還警員李孟修積欠的2萬多元外框小姐費用。根據段女描述，圓山所所長、副所長擔心李男積欠酒店費用消息曝光，並認為性暴力是「男女感情的誤會」只要不是動手打人就不算欺負」，警方並開出6萬6千元精神撫慰金的附帶條件，只要段女後續不再檢舉，造成警察困擾。

讓段女覺得不可思議的是，積欠酒店框小姐錢的李男仍在沖繩爽玩，所長副所長居然開著巡邏車到酒店，親自幫惹禍的李員送錢，酒店幹部甚至威脅段女「李男是那群裡面最小的」、「你再亂講話你就立刻滾蛋」，7月4日段女到酒店上班，立刻被幹部約談並破口大罵「不准提告、檢舉、也不可以和李男有聯繫，不然會馬上開除你」，事後段女在7月底遭酒店開除，她認為這件是警員花心享樂在先、懷孕後棄她不顧在後，憤而向中山警分局督察組檢舉、始揭露上情。

中山分局督察組調查後，認定李員多次涉足有女陪侍的不妥當場所，核予記過2次，並提報教育輔導對象。由於兩人都未婚，尚無不當男女交往關係。中山警方表示：李員已連續考了7年警大，2023年度才終於錄取中央警察大學警佐班第43期第2類，但他因這起風紀案被處分，中山分局也於8月25日函報警大撤銷他的受訓資格，換言之，李員因喝花酒斷送警大晉升之路。

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