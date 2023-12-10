禮讓行人竟收2萬4天價罰單！倒楣車主申覆成功　警撤單了



▲2萬4000元天價罰單曝光，中山警方10日上午決議撤銷該爭議罰單。（圖／翻攝爆怨公社）

記者張君豪／台北報導



國內目前駕車未禮讓行人最高罰6千元，不過臉書社群有苦主PO出2萬4千元罰單，他守法禮讓行人，卻遭後方駕駛檢舉「驟然停車」，網友看傻直呼，罰得比不禮讓行人還貴，「意思是寧願衝過去，也不要急煞驟停意思嗎？」，其他人也痛批，「6千元跟2萬4千元抉擇」、「警察根本沒在審」。對此，警方10日做出最新回應。



日前一名網友在臉書《爆怨公社》表示，最近在LINE群組上看到一張超扯罰單，台北市一車主禮讓行人，卻慘遭後方駕駛檢舉「驟然停車」，罰得比不禮讓行人還貴，讓原PO相當吃驚，「意思是寧願開車衝過去，也不要驟停的意思嗎？」

罰單告發時間是11月3日晚上7時許，地點位在北市中山區合江街，而違規事實為「非遇突發狀況，在車道中任意暫停，記3點」，警方根據道路交通管理處罰條例43條1項4款處2萬4千元。不過，照片中可見路人穿越馬路，行顯可知白車駕駛是因禮讓行人才驟然停車。



該罰單曝光後，瞬間引爆網友怒火：「每件檢舉案，向檢舉人收取100元行政處理費，這個問題就解決了，也符合使用者付費的精神」、「我昨天在無斑馬線路口讓行人，後面車也是一直叭很無奈」、「意思是以後看到行人不用讓了嗎？6千元跟2萬4千元選一個」。

對此，開出該張爭議罰單的中山警分局建國派出所表示，經查11月接獲民眾檢舉影像後，初判根據道交條例開罰2萬4千元，但經被罰車主提出申覆後，今天上午遭罰車主前來警局，經車主與受理告發蒐證影像的交通組、製單告發的派出所警員會勘路口影像後，發現該車煞停確實為了禮讓行人，並非無端驟然煞停。換言之，車主申覆成功，警方撤銷該張離譜罰單。



中山警方揭示撤單關鍵：該禮讓爭議事件中，駕駛一開始聞喇叭聲仍有驟停停路邊讓乘客下車，之後前行時還是煞停了幾次，所以開單同事從嚴認定。但經當事人申覆後，分局交通組重新檢視，該車車速不快，且前方有行人，故從寬徹單。

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