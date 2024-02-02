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社會 社會焦點 保障人權

警犬出動酒店臨檢「專業嗅聞」　整排爆乳妹回頭嬌喊：好可愛

▲▼酒店臨檢,酒店妹。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市第五警分局昨日加強臨檢掃蕩工作，警犬現身酒店，立刻吸引辣腿爆乳妹們的目光。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

金龍年春節就要到了，警方也加強安全維護工作。台中市第五警分局昨（1）日進行北屯區高強度臨檢，並且到酒店、KTV等容易滋事場所掃蕩。昨日也派出警犬進入酒店搜索，一整排穿著火辣爆乳、秀出辣腿的小姐們，目光立刻被吸引，看著認真嗅聞的警犬嬌喊：「好可愛喔！」

第五警分局指出，本次專案由分局長劉其賢親自率隊，前往轄內酒店、KTV、舞廳、電子遊戲場等治安顧慮場所，以及重要道路口實施高強度封閉式臨（路）檢，展現警方維護元旦連假及春節前治安及打擊不法決心。

▲▼酒店臨檢,酒店妹。（圖／記者許權毅翻攝）

本次擴大臨檢暨路檢勤務再度集結「北屯守護者聯盟」第五分局、警犬隊、義警民防及社區守望相助隊等加入分組執行，執行過程各員均備齊裝備，確保執勤過程符合規定。

▲▼酒店臨檢,酒店妹。（圖／記者許權毅翻攝）

臨檢隊伍中，2隻警犬「Candy、水餃」一出場即吸住大家眼球，又萌又殺的模樣穿梭各臨檢包廂，逐一嗅聞在場民眾物品，時不時出現「好可愛」呼聲，頓時稍減緩了臨檢時嚴肅氣氛。

▲▼酒店臨檢,酒店妹。（圖／記者許權毅翻攝）

劉其賢表示，本次勤務結合警、民力及友軍等人力，總計動員51名分組同步執行，在各臨檢場所及路檢點顯現警方執法力道與強度，有效發揮遏止不法氣焰的震懾功能，突顯警察勇於執法打擊犯罪，保障民眾安居樂業之決心。

▲▼酒店臨檢,酒店妹。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼酒店臨檢,酒店妹。（圖／記者許權毅翻攝）

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