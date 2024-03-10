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社會 社會焦點 保障人權

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

▲▼竹市 119 地下備援中心啟用。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市率全國之先，完成建置119異地暨地下備援中心。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市率全國之先，完成建置119異地暨地下備援中心！為確保極端狀況下119線路正常運作與維持受理有效性，市府撥用災害準備金1700萬元，全新建置119異地暨地下備援中心，該中心採一比一備援模式，可獨立運作，當主中心或中華電信機房因故受損時，可立即切換至地下備援中心，維持竹市119 受理救災救護量能。

新竹市府表示，119是民眾急難需求時唯一會想到的求援電話，維持線路的暢通非常重要，尤其近年來境外敵對勢力威脅、國際戰爭加上大地震不斷，都可能造成重要救災資料損毀及報案系統癱瘓，因此責成消防局積極成立備援中心，由市府撥用災害準備金1700萬元打造全新的備援中心，提供市民於極端災難時最強而有力的援助。

▲▼竹市 119 地下備援中心啟用。（圖／新竹市府提供）

▲119異地暨地下備援中心採一比一備援模式，可獨立運作。

市長高虹安表示，地下備援中心可以在極端狀況下，無縫切換、獨立運作，報案線路、主中心線路分別為不同的中華電信機房，一旦當主中心或中華電信機房無法運作時，也不互相影響。

消防局長李世恭表示，119報案專線為24小時全年無休緊急救援專線，是消防局的大腦，負責即時掌握災情、派遣人車緊急搶救災害，並經由彙整分析而擬定迅速正確之應變對策。目前全國消防局 119 系統大多集中於主中心，一旦主中心系統因天災或極端災害損毀導致服務中斷，或中華電信機房線路異常，都將嚴重影響市民撥打 119 專線求救，甚至影響生命財產安全，為改善風險將過於集中之問題，特建置 119 地下備援中心，成為市民安全最堅強後盾。

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