別再惡搞！宜蘭119去年接6萬通電話　無效電話達2萬通

▲宜縣消防局去（2023）年全年接獲逾6萬多通119報案電話，其中，無效電話占3成達2萬通，民眾任意撥打119或謊報火警、災害，情節嚴重者還會惹上官司，請民眾千萬注意。（宜縣消防局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

請勿謊報亂打119！宜蘭消防局去（2023）年1至12月，共接獲6萬2千4百45通電話，其中無效電話占3成，高達2萬通電話，宜蘭消防局表示，經統計，無效電話中，大多數為接起後即掛斷的電話或是兒童嬉戲玩鬧的電話，消防局呼籲民眾勿任意撥打119或謊報火警、災害，違者最高可罰5萬元，情節嚴重者，還有有觸犯《刑法》之虞而惹上官司，請民眾千萬注意。

宜蘭消防局分析去（2023）年一整年內接到的6萬2千多通電話中，有3成是無效電話，經過換算，這3成無效電話，將近2萬多通，而為避免影響救災救護，請民眾勿無故撥打119，應把救災及救護有限的資源留給迫切需要的民眾。

宜蘭消防局提醒，民眾大家撥打119報案時，請務必謹記人、事、時、地、物等要點，並告訴消防局值班人員發生何事？有無人員受困、發生時間、案發地址、聯絡電話，最好講出附近明顯標的物，以利救援人車快速趕赴救災救護。另，也可使用119報案APP，開啟GPS定位功能，也能讓救援人車明確依據的趕赴救災救護。

針對無故撥打119高達2萬通電話一事，宜縣消防局表示，依據《消防法》第三十六條規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，違反者罰則已從三千元以上至一萬五千元罰鍰，提高至一萬元以上五萬元以下罰鍰，情節嚴重者有觸犯《刑法》之虞。