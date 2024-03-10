婆婆「送那麼多食物」給娘家！媳忍住：看清人品不算虧

▲婆婆會把自己不要的東西和食物給原PO娘家人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「藉由那些東西看清人品不算虧。」一名女網友發文表示，婆婆每次只要有不要的東西或食物，都會要她帶回娘家，有次還當著她的面，直接說東西是因為「不好吃」才給的，讓她很無奈。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，婆婆總會要她把家中不要的東西、食物帶回娘家，「有些甚至是爛掉的水果或是即期的食物，還有放了好幾年的贈品」。

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先前公公見狀，似乎有點捨不得，於是拋問「怎麼拿那麼多帶回去？」結果婆婆就當著原PO的面回說，「因為那個不好吃」。原PO認為，婆家不用對她的娘家很友善沒關係，但不應該把她娘家當成垃圾場、廚餘桶。

▲原PO娘家收下後，都默默丟掉。（示意圖／CFP）

原PO透露，娘家其實也知道婆家的想法，但都會私下丟掉那些東西，完全不計較。她也直言，「藉由那些東西看清人品不算虧，十年看婆，十年看媳，我現在的概括承受，是為了日後的全數奉還。」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一個給自己不要的，一個還捨不得給出去，這什麼神仙組合哈哈」、「直接說『媽，這個過期了欸，你沒發現喔，這樣吃了會肚子痛欸』」、「拿了之後當婆婆的面轉身丟到垃圾桶啊，反正她都當你的面說不好吃了」、「直接拒絕，都不尊重別人了，不需要留面子給她了」、「既然公公喜歡，就全部留給公公就好」。