婆婆出國小姑衣服沒人幫洗！　竟一改先前態度「叫大嫂」

圖文／CTWANT

不少媳婦嫁入婆家後，都會被當成外人看，又或是被當傭人使喚。有名人妻於近日抱怨，平時小姑放假回家，都會帶衣服回來給媽媽洗，但是最近婆婆去大陸玩，沒人可以幫忙洗，豈料之前都叫她「欸」的小姑，竟一改先前態度，問「大嫂可以幫我洗衣服嗎」。對此，她感到十分傻眼，大票網友更好奇問「缺手指嗎？按洗衣機不會？」

原PO於近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，婆婆跟他的姐妹去大陸玩10幾天，而往常小姑如果放假回家，都會帶衣服回來給媽媽洗，但現在沒人可以幫忙洗，豈料之前都只會叫她欸的小姑，剛剛竟然問她說「大嫂 可以幫我洗衣服嗎？」

此文一出，便引起熱議，網友紛紛勸她「叫她去自助洗衣店洗衣服，也能在那裡烘乾衣服」、「千萬別幫，幫了一次，就變妳的工作了」、「洗了就是換你」、「請她自己洗，有事拜託才叫大嫂，這個人真的很」、「直接回：妳沒手哦」，更怒批「缺手指嗎？按洗衣機不會？」、「臉皮真厚，有種自己洗。」、「小姑手殘嗎？洗衣機不會按嗎？」、「媽媽沒教她怎麼按洗衣機喔，好可憐喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

延伸閱讀

▸ 在職面試得知「人資致電現職公司」 妹子傻眼…網轟：真的不行

▸ 30歲男疝氣開刀 住院隔天「叫不醒」腦出血變植物人…醫生揭原因

▸ 72歲名導迎第三孩遭疑「生育能力」 嫩妻回應：多去關注科學