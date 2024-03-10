公婆財產都給大小姑…嗆兒「一毛錢都別想」！人妻無奈　眾人吵爆

▲女子對公婆財產全部分給大小姑很有意見。（示意圖／photoAC）



圖文／CTWANT

一名人妻表示，公公住院都由夫妻倆照顧，婆婆、大小姑對此不聞不問，結果公婆卻把名下的財產都給3個女兒繼承，婆婆更嗆，生活的大小事本該兒子負責，「你一毛錢都別想要！」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，公公前陣子生病住院、開刀都由她和丈夫照顧，已婚但無工作的大姑則以「要顧家庭」為由拒絕白天輪替，更別說讓出國旅遊的婆婆幫忙，其他小姑也是能躲就躲。

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不料公婆竟被小姑洗腦，全將財產留給3個女兒繼承，婆婆還說，家中的大小事本是兒子的責任，小姑更是聯合父母怒嗆原PO丈夫，「你一毛錢都別想要，一塊都不可能給！」一旁的原PO則是暗自痛批，「錢都給女兒分了，兒子一毛錢也沒給？那到底是誰給婆婆的臉跟勇氣，跟兒子說這些話？」

原PO大嘆，好在她和丈夫即將搬離婆家，「我們沒讓公婆的人知道我們要搬出去住，到時候我們搬出去住，就有人要肝扣（甘苦）了，我就安靜的看他們要瘋到什麼時候。」

貼文一出引起討論，網友紛紛表示「拜託妳搬家後來個貼文，我想知道他們聽到消息後的屎樣」、「這種德行的公婆，會不會在你們搬走導致所求不得後跑去找妳娘家麻煩」、「記得錄音、錄影，之後可以打官司免除扶養義務」、「搬出去千萬不要給住址，自主性失聯會比較快樂」、「分財產的人，好好盡孝」。

不過也有網友質疑事情並不單純，因此認為「奉養父母是為了報答養育之恩，而不是為了得到什麼，他們賺的是他們的錢，他們有自己分配的資格」、「可能先生已從公婆處取得不少銀兩了吧！或許求學階段，或許拿錢做生意，公婆認為剩下的資產該由他的姊妹分配才是」、「他們在世錢要怎麼分也都是他們的事，不拿更好，免得被情緒勒索」、「我得說實話，就算你（原PO丈夫）一毛錢都沒有，還是得顧（父母），這是法律規定」。

另外原PO也對部分留言回應，公婆將錢和房產都給3個女兒，大小姑目前只有1人還在工作，其餘2人無業，還須依靠父母吃穿，「照這樣算起來是女生拿最多（錢）唷！」

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