飛新加坡看泰勒絲大延誤！空姐突「廣播開唱」全機大合唱氣都消了

記者蔡紹堅／綜合報導

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會正在新加坡舉行，近日有不少中國大陸的粉絲搭機赴新加坡朝聖，但7日卻有一架班機發生了延誤。正當旅客們感到不悅時，機上的空姐突然用機上廣播唱起了泰勒絲的經典名曲《Love Story》（愛的故事），整機的旅客們忍不住跟著唱了起來，原本不滿的情緒也一掃而空。

▼飛機延誤，空姐唱歌補償大家。（圖／翻攝微博）



拍攝影片的網友來自江蘇無錫，他表示，當天要搭機去新加坡看泰勒絲的演唱會，沒想到班機延誤了，有一些旅客等得不耐煩了，不太開心，機上的空姐就提議唱歌給大家聽，補償一下大家。

網友提到，空姐播放音樂以後，機上的大家突然都興奮了起來，因為她要唱的是泰勒絲的經典名曲《Love Story》（愛的故事），「這台飛機超過一半的人都是要去新加坡看泰勒絲演唱會的！」

從影片中可以看見，空姐用機上廣播表示，「我就唱一點點就好了，會唱的朋友就一起來吧！」「我有點緊張啊，在發抖了！」旅客們見她相當緊張，還出聲鼓勵，「不用緊張！歌詞我們通通都會！」

網友提到，空姐一開口唱歌，大家就跟著唱了起來，都是泰勒絲的粉絲，全都會唱這首歌，「大家都很激動，跟著一起唱，原本不開心的情緒都沒有了，很有活力，飛機也很快就順利起飛了！」

▼機上幾乎都是泰勒絲粉絲，開心跟唱《Love Story》。（圖／翻攝微博）

