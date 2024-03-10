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小三生：那個人好噁！媽護兒「他說實話」　醫一招反制獲萬讚

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲醫師表示，講話口無遮攔，就算是實話，在社會上也是不好的行為。（示意圖／達志影像）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師陳木榮分享，一名國小三年級學生的言行不禮貌，但媽媽總是說，「他說的是實話，我們家的人就是講話比較直，我相信他沒有惡意！」後來醫生如法炮製反制，獲得上萬人按讚，讓網友直呼，「最後說出那句話真的是很痛快」！

陳木榮近日在臉書說，最近一次這名孩子邊走進診間，邊對妹妹說，「外面那個小朋友擋住我的路，走路走很慢，我好想踢下去！」

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陳木榮指出，雖然沒有真的踢下去，「我抬頭跟媽媽說，可能要注意一下這個孩子的行為。媽媽先說『好好好』，過了幾秒鐘又接著說，『不過他說的是實話，那個小朋友真的動作很慢，我們家的人就是講話比較直，我相信他沒有惡意』！」

陳木榮說，再往前一次，這個孩子看病的時候說，「外面那個人穿得破破爛爛的，好像乞丐，好噁心喔！」醫師對孩子說不可以這樣子講別人，結果媽媽在旁緩頰，「不過他說的是實話，那個人就是看起來很噁心，我們家的人就是講話比較直，我相信他沒有惡意！」

▼這名小三生最近高燒好幾天、劇烈咳嗽來看診。（示意圖／CFP）

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

陳木榮提到，接連幾次提醒，都得到同樣的答案，自己也累了，媽媽總是用「孩子說的是實話」來解釋孩子的行為；但媽媽似乎沒有意識到，講話口無遮攔，就算是實話，在社會上也是不好的行為。

陳木榮表示，這次看診的時候，這個孩子高燒好幾天、劇烈咳嗽，聽診的時候，整個肺部都是痰的聲音，他對媽媽說，「這個是肺炎，我來寫張轉診單安排住院治療吧！」媽媽當下露出了不信任的表情，口中抗議著，「怎麼會是肺炎呢？你有沒有看錯？你跟我說，肺炎會怎樣？」

陳木榮指出，「媽媽的口氣不大好，我在想，媽媽應該是希望從我口中講出肺炎的症狀，然後一個一個推翻，最後否決掉我的診斷，證明我看錯了。看著我猶豫沒有說話，媽媽主動開口，『你直接說沒有關係』。」

「我一邊寫著轉診單，一邊說『嚴重的肺炎會死掉』…」陳木榮表示，「我接著解釋，『我說的是實話，我講話比較直，我沒有惡意』！」

陳木榮此篇文章獲得超過1.2萬人按讚，許多網友留言，「以其人之道還其人之身，讚」、「喜歡柚子醫師的實話實說」、「家教真的很重要！ 柚子醫師辛苦了」、「最後說出那句話真的是很痛快！」

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