再婚卻見「前夫回家做客」人妻傻眼他們變好友　眾人笑：是真愛

▲前夫和丈夫成為好友，人妻傻眼。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

大陸女子李靜再婚男子王輝，怎料婚後王輝卻和女方前夫張強成為好友，2名男子還在家中屢次約看球賽，甚至共進晚餐、玩桌遊，讓她非常尷尬，頓時不知如何是好。隨著經歷曝光引起熱烈討論，就有網友直呼，「有沒有一種可能，妳只是個工具人，他倆才是真愛？」

根據陸媒報導，李靜因與張強性格不合，婚後5年選擇分道揚鑣，後來女方再婚真命天子王輝，卻沒想到前夫會和現任丈夫成為朋友，2名男子每到週末就會約在家中觀看球賽。起初李靜並未在意，認為王輝有其自主交友的權利，但隨時間推移，她的內心再也無法裝作沒事。

不僅如此，張強還和夫妻倆共進晚餐，還幫她夾菜放到碗中，笑說「妳最近瘦了不少，得多吃點」，結果王輝卻在一旁附和「是啊，妳太瘦了，要注意身體」，一席餐桌對話，已讓女方食慾全無，隨後便以「頭痛」為由，順利躲過張強說要玩桌遊的提議。

李靜後來鼓起勇氣告訴王輝，他從不想干涉他的交友，但因李強和她曾有一段婚姻，時常看到前夫來到家裡讓她很不自在。王輝聽完後先對她道歉「對不起，我考慮得不夠周全」，承諾改善這個複雜的三角關係。後來張強的確較少到夫妻倆的府上作客，也讓女方鬆了一口氣。

隨著經歷曝光引起熱烈討論，網友直呼「只要你們不覺得尷尬，尷尬的就是別人」、「只能說明現任丈夫和前夫，兩個人的內心很乾淨」、「女的沒有問題就好」、「我的身邊有個前夫現任、前夫，現任和她4個人經常打麻將、一起吃飯，我都參與了2次，每次都還是無法理解怎麼可以這麼和諧」、「天下之大，無奇不有」；有人歪樓留言「會不會前夫和現任是真愛」、「有沒有一種可能，妳只是個工具人，他倆才是真愛」、「同性才是真愛，異性只是傳宗接代」、「現夫一見前夫，兩眼放光，夫人成了第三者」。

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