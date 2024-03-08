不法獲利4.8億！ACE虛擬幣詐騙第三波查緝　警再逮14人

▲新北市刑大近日發動「ACE王牌交易所」第三波查緝，再逮捕14名犯嫌。（圖／CTWANT提供）



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「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案持續延燒，近日又發動第三波查緝行動，於北台灣15處地點逮捕14人，再度查扣現金3百萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約4億8000萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

據了解，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬，且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人信以為真。

該詐騙集團讓誤認他們所購買的是投資標的，誘使其持續投入大量資金，實際上被害人買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。

警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會。

而該集團組織分明，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此分贓不法利潤。

警方表示，專案小組執行 3 波查緝行動迄今，已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人，目前則依法偵辦中。

警方表示，新北市刑警大隊日前已透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。

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