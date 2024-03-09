家族掃墓他提早到　新北男「除草開路」墜7公尺山坡慘死

▲呂男提前上山掃墓，卻不慎墜落7公尺深的山坡，救護人員抵達，立即施予CPR搶救。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區今天（9日）上午9時許，成福地區樟坑湖路傳出有人墜落山坡。據警方初步了解，不慎墜落的男子，今早與家族相約前往掃墓，由於男子提前抵達，就獨自先上山開闢路徑，隨後抵達的兒子及弟弟，卻找不到男子，搜尋後才發現男子躺在7公尺深的邊坡，立即通報119協助，但經送往醫院搶救，仍宣告不治身亡。

據了解，住在新北市中和區的75歲呂姓男子，今天上午家族約10多人，相約前往新北三峽成福地區掃墓祭祖。但因為呂男提前開車抵達，不耐久候之下，打電話通知家人，由於前往墓地路徑，爬滿藤蔓不便行走，先行前往墓地，替家族成員開路，便獨自上山前往墓地。

▲救護人員抵達，發現呂男頭部受到重創已無生命徵象。（圖／記者陸運陞翻攝）

呂男兒子到達墓地後，發現父親車輛，卻未發現父親行蹤，撥打電話又無人接聽，連忙與一同抵達的叔叔尋找。沒多久，在墓地旁約7公尺深的邊坡發現呂男，立即報警處理。救護人員抵達，發現呂男頭部重創、血流不止，已無生命徵象，包紮止血並施予CPR。但送醫搶救仍宣告不治。目前正進一步釐清男子死亡原因。

▲呂男弟弟抵達，未發現呂男行蹤，發現墜落山谷後，指引救護人員抵達現場。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，民眾若掃墓時在山坡高處作業需要穿戴合適的防護裝備，並注意周圍的環境和安全，如果發生意外，應立即報案求助。進入山林中，最好要穿能防滑的鞋子，防止青苔或路滑而跌倒受傷，並儘量走曾有人行走的步道，以防危險發生。