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路邊YouBike「車籃裡有槍」！他一看嚇壞衝派出所

▲▼網友在YouBike的車籃裡發現有一把槍。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲網友在YouBike的車籃裡發現一把槍。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

記者柯振中／綜合報導

台灣的微笑單車（YouBike）十分方便，只要拿著悠遊卡就能隨租隨用。沒想到，一名網友近日在路邊停放腳踏車，卻意外發現某輛YouBike的籃子裡面放著一把手槍，讓他感到害怕，並且將照片上網分享，照片曝光後，瞬間掀起討論。

這名網友在「路上觀察學院」分享照片，他近日才剛把車子停好，沒想到發現某輛YouBike的車籃裡面，竟然裝著一把手槍，讓他瞬間下了一跳，並且立刻到派出所備案。

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從網友拍下的2張照片中，可以看到這輛YouBike的車籃裡放著一支手槍，並且車輛被隨意停放在路邊，隨時都有可能被撿走。

▲▼網友在YouBike的車籃裡發現有一把槍。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲網友在YouBike的車籃裡發現一把槍。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

不少人對此出言調侃，「9顆只要全部卡彈，他就走」、「租個YouBike直接變槍騎兵」、「先去警察局自首，如果要排隊，就看看通緝榜上的前兩名」、「現在拿槍的，改騎腳踏車了啊」、「大聲問一下附近有沒有個叫陳桂林的人」、「萬華，跟黑哥的。」

此外，也有內行人點出，這把手槍上有鎖著白螺絲，且反光看起來與真槍也有差異，這把槍可能只是玩具槍，不必太過驚慌，等待員警到場處理就好。

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