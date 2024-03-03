路旁待用晚餐遭人亮槍恐嚇　南警半小時火速破案竟是玩具槍

▲台南市警一分局2日傍晚據報，迅速查獲持玩具手槍恐嚇他人的林姓犯嫌，全案依恐嚇罪嫌送辦。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警一分局2日傍晚據報，有民眾至東區崇善路巷弄內等候準備至火鍋店用餐時，遭不詳男子亮出手槍恐嚇他離去，令被害人心生畏懼離開報警，員警獲報到場了解積極調查，於半小時內迅速查獲林姓犯嫌，查扣玩具手槍，全案依恐嚇罪嫌送辦。

市警一分局文化所於2日下午5時14分接獲110案件通報，稱有一位陳姓報案人（男、46歲）在崇善路巷弄內坐於機車上等待準備至火鍋店用餐時，遭一位民眾從包包裡拿出1把手槍指著地面，並對陳男說：「你還不走嗎？（台語）」等言語，當場使陳男心生畏懼立即離開報警處理。

文化所巡邏員警巡佐黃國修、警員莊憲忠獲報後火速到場查處，據了解因疑似停車糾紛，而遭不明男子亮槍恐嚇，案經調閱附近住家監視器畫面釐清事發經過，並迅速掌握該名男子身分。

當日下午5時40分許，因獲報情資該名男子持有槍枝，該所所長顏旭志不敢絲毫大意，隨即派遣優勢警力並手持防彈盾牌至東區崇善路42歲林姓犯嫌租屋處所查看，現場查扣玩具槍一把，並將林嫌帶返所接受調查，據了解係林嫌懷疑陳男一路跟蹤他，所以才會持玩具槍恐嚇，要他離開，全案依恐嚇罪嫌移請台南地檢署偵辦。

一分局呼籲民眾如遇有糾紛應保持理性、冷靜，撥打110 電話通報警方到場處 理，本分局亦將持續加強防制各類不法犯罪，有案必查，絕對依法嚴辦到底。