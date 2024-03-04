「逼勒」！阿北派出所「抓褲襠」狂秀麥可舞步　網喊：原地出道



▲男子原先稱是要「借廁所」，豈料竟是要大秀麥克傑克森的舞步。（圖／翻攝Facebook）

圖文／CTWANT



員警在執勤時，多多少少都會遇到不少奇葩的人事物。近日就有名男子原先稱是要「借廁所」，豈料竟是要大秀舞步，直接邊唱邊跳起流行天王麥克傑克森（Michael Jackson）的「Beat it」經典舞蹈。影片一出，立刻遭到瘋傳，網友還熱情喊話「原地出道」。

據悉，這意外的插曲發生在桃園平鎮分局，該男於上月29日傍晚6時許，先是因為遺失手錶，前往派出所報案，報了晚間8時許，男子又出現在派出所，稱手錶已經找到了，但想借廁所。

上完廁所後，他跟員警說自己很會跳麥可的舞步，還自封「許麥可」，員警也十分配合，應要求播放《Beat it》，只見他狂抓褲檔，還不時抖動身體，表情十分投入，連在旁熱心幫忙拍攝的員警都頻頻喊「讚」。

影片一出，立刻遭到瘋傳，網友還熱情喊話「原地出道」、「逼勒」、「壓力症候群」、「我差點以為是世堅」。據悉，「許麥可」家就住在平鎮派出所後面，三天兩頭就會來找員警抬槓串門子，員警已見怪不怪了。

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