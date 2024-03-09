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3G網路6月底要關了！　180萬人受影響「可0元換新機」

三大電信6月底關閉3G網路　全台180萬用戶受影響「可0元換新機」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

隨著行動網路的發展，目前5G已經日漸普及，而國內三大電信有意在6月30日前關閉3G網路。屆時估計全台會有180萬用戶受到影響，而三大電信也承諾會提供0元VoLTE手機給用戶使用。

根據媒體報導指出，NCC表示，目前全台2981萬行動用戶中，使用VoLTE手機的用戶約有2800萬左右，尚有180萬左右的用戶還沒有更換到VoLTE手機，而等到6月底三大電信關閉3G網路後，傳統CSFB電路交換技術將會宣告暫停，這些用戶就會因為手機沒有支援VoLTE通話等因素，面臨到無法撥打語音通話的情況。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC將會持續關注業者後續的處理方式，重點將會著重在替換VoLTE手機與偏遠地區宣導的部分，NCC有委員擔憂如果透過電話宣導，恐會讓部分民眾以為是詐騙電話，看是否有機會結合村離長到府親訪解釋。

而目前三大電信也成立關閉3G網路緊急應變小組，後續NCC也會與消保處、消費者民間團體與相關部會召開會議，希望三大電信在月底能順利關閉3G網路。而NCC也解釋，如業者有特殊情況，也可以申請延後關閉。

三大電信也在日前表示，會針對未使用VoLTE手機的用戶進行0元手機的更換。中華電信表示，截至2024年1月底為止，尚未使用VoLTE手機的用戶已經不到3%。目前也提供免月租費、手機專案價0元等方案，方便3G用戶進行升級與汰換。

台灣大哥大未使用VoLTE手機的用戶約2%左右，而遠傳電信未使用VoLTE手機的用戶約1.9%，兩家業者也都會針對3G用戶手機汰換一事推出相對應的手機方案。

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