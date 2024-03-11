AI與5G成「MWC」亮點　透明筆電、飛行車等創新科技一次看

▲2024MWC聚焦在AI、5G、物聯網、創新科技、工業4.0等主題。（圖／取自pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

世界行動通訊大會MWC 2024近期剛剛落幕，本次展出重點聚焦在AI、5G、物聯網、創新科技、工業4.0等主題。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中就來分享在會展上特別受到矚目的產品。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，分享2024世界行動通訊大會。

首先，Lenovo展出一款全新ThinkBook。它採用了17.3吋的Micro LED顯示器，打造了無邊框螢幕，可以選擇半透明或是不透明顯示，即使是透明顯示，仍可以看影片或進行其他筆記型電腦的操作。它也沒有實體鍵盤，而是採用虛擬鍵盤，實際上會是一塊觸控板，AI會根據手部動作偵測，判斷鍵盤的位置。此外，這款透明筆電還配備了一個鏡頭用於分析物品，非常適合應用於生物學實驗室。儘管，透明ThinkBook非常吸引眼晴，但Lenovo官方表示，這款筆電只是一款實驗性的產品，未來不會量產。

接著，Motorola展示了一款可以彎曲的智慧手機，採用6.9吋的pOLED顯示幕，具備Full HD OLED。不僅可以彎曲成各種角度戴在手腕上，也能夠獨立站立在桌面上，更像是手錶與手機的結合體

▲莫娜分享了2024 MWC印象最深刻的產品。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

此外，會展上還有兩台車特別引人注目。第一台是小米所推出的電動車SU7，MWC是它的第一次正式亮相。這款藍綠色的SU7電動車，具備五大全新技術，包括小米超級馬達、小米自家的CTB電池技術、自動駕駛技術、最長800km續航、0-100km/h只需2.78秒等等。目前SU7已確定會量產。

另一台受則是來自美國新創公司的Alef飛行原型車。它可以像普通汽車一樣在地面上行駛，也可以像直升機一樣在空中升起飛行。外觀上非常像一個飛碟，為了減輕重量，車身上設有風扇，表面設有孔洞。目前Alef已製造兩台原型車，車輛擁有8個引擎，採用電力推進。雖然，這樣的飛行車對於解決交通擁堵問題會非常方便，但距離空中交通法規的實現，還有一大段距離。

莫娜最後總結，雖然這次手機產品的亮點不多，但也展出了許多令人驚豔的創新產品，展示了科技的未來趨勢，與讓人期待的未來發展。